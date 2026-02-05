Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan "Umut Hakkı" açıklaması! 'Otomatik tahliye söz konusu değil'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, kamuoyunda tartışılan "umut hakkı" kavramına ilişkin net açıklamalarda bulundu. Uçum, bu hakkın doğrudan bir tahliye imkanı olmadığını ve kişiye özel bir uygulama teşkil etmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabı üzerinden "Umut hakkının esasına" dair bir bilgilendirme notu paylaştı. Kavramın hukuki çerçevesini çizen Uçum, uygulamanın işleyişi ve kapsadığı hükümlü grupları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan "Umut Hakkı" açıklaması! 'Otomatik tahliye söz konusu değil'

"UMUT HAKKI DOĞRUDAN TAHLİYE DEĞİLDİR"

Mehmet Uçum sosyal medya paylaşımında hukuki sürece dikkat çeken Uçum, şu ifadeleri kullandı:

"UMUT HAKKININ ESASINA İLİŞKİN NOT !

Evet, umut hakkı Feti beyin etraflıca açıkladığı gibi kişiye özgü veya Öcalan’a yönelik bir tahliye imkanı değildir.

Umut hakkı genel olarak da doğrudan tahliye imkanı değildir.

Umut hakkı ömür boyu cezaevinde kalacak şekilde hüküm kurulmuş herkese şartla salıverme imkanının doğru ifadeyle umudunun verilmesidir.

Yani belirtildiği üzere umut hakkı şartla salıverme umududur. Bu imkan şu anda kapsam dışında olan hükümlülere de tanındığında yine şartla salıvermenin esasları uygulanacaktır. En geç altı ayda bir değerlendirme yapacak İdare ve Gözlem Kurulunun veya itiraz halinde İnfaz Hakimliğinin kararına göre işlem yapılacaktır. Otomatik bir uygulama olmayacaktır.

Umut hakkı kapsamına giren hükümlüler ise şunlardır:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını belli suçlardan alanlar,

geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ve

terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar.

Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir."

https://x.com/mehmetucum/status/2019417091829363088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2019417091829363088%7Ctwgr%5E01d4cd4e3bce81bdf28c8a771b62886ee090b080%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.haberturk.com%2Fmehmet-ucum-umut-hakki-dogrudan-tahliye-imkani-degil-3859509

