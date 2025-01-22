Cumhurbaşkanı Erdoğan - Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu görüşmesinin detayları ortaya çıktı

22 Ocak 2025 09:23 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu Külliye'de kabul etmişti. Görüşmenin detayları ortaya çıktı. Uğurlu'nun dile getirdiği taleplere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olumlu yaklaştığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 95 yaşındaki Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu ile Külliye'de görüşmüştü... Görüşmede Alevi inanç önderi Uğurlu'nun dile getirdiği taleplere Erdoğan'ın olumlu yaklaştığı bildirildi.

KARŞILIKLI TEŞEKKÜR

Ahmet Uğurlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1 Ocak'ta Erzincan'da düzenlenen Gazze yürüyüşüne önderlik eden Ahmet Uğurlu'ya birlik ve kardeşliğe sağladığı katkılardan ötürü teşekkür ettiği öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Uğurlu'nun ise cemevlerine sağlanan destekler ile Alevi kültürünün korunmasına yönelik atılan adımlardan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.

2 TALEBİ OLDU

Uğurlu, Alevi çocukların inançlarını en doğru şekilde öğrenebilmeleri ve gelecek nesillere aktarabilmeleri amacıyla, tıpkı imam-hatip okulları gibi 'dedelik okullarının' kurulmasını arzuladıklarını dile getirdi. Her cemevine 2 kontenjan ayrılacak şekilde dede ve zakirlerin maaşa bağlanmasının toplumsal kardeşliği daha da pekiştireceğini vurguladı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 temenniye de olumlu yaklaştığı, bu hususta Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya 'konuyu ele almaları' yönünde talimat verdiği öğrenildi.