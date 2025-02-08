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 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turuna çıkıyor! İmzalar atılacak: Listede 3 ülke var

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında Asya turuna çıkacak. Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret edecek olan Erdoğan, çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atacak. İşte ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turuna çıkıyor! İmzalar atılacak: Listede 3 ülke var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 17:26

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır. 

Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya’yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir.

Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır."

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