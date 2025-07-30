Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşması için İstanbul'a gelen Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile Beştepe'de görüştü.

ULUKAYA: FENERBAHÇELİLERİN YOL ARKADAŞIYIZ

Öte yandan sponsorluk için düzenlenen ortak basın toplantısında Ali Koç ile açıklamalarda bulunan Ulukaya, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçelilerin yol arkadaşıyız. Bundan ötesi yok. Chobani'nin desteği sadece tabela desteği değildir. Biz her noktada Fenerbahçe'nin yanındayız. Umarız ki, Fenerbahçemizin için çok güzel şeylerin de başlangıcı olur. Bu sezon içimde çok güzel hisler var. Beni de Fenerbahçeme ve ülkeme bu şekilde kucak açarak getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Fenerbahçe duygusal bir şey benim için. Dünyada yaptığım en irrasyonel şey budur. 15 milyon dolar, neyse kaç milyon euro ise. Ama yaptığım en güzel şey. Buna paha biçilmez"