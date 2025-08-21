Menü Kapat
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emanuel Macron ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 14:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde; Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze’deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

SON SÜREÇLER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve Vaşington’daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti.

"İSRAİL DİZGİNLENMELİ"

Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin büyük bir insani felaket yaşanan Gazze’de ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Gazze’yi işgal planına hız veren İsrail’in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

İKİ LİDER MUTABIK KALDI

İki lider BM Zirvesi marjında New York’ta ele alınan konulara ilişkin ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kaldı. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Fransa ile iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

haberinin detayları gelecek...

ETİKETLER
#Son Dakika
#haber
#Detay Bekleniyor
#Politika
