TGRT Haber
30°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ukrayna'ya barış gücü gönderilecek mi? MSB kaynakları açıkladı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna’ya barış gücü gönderilmesi ile ilgili iddialara cevap verdi. MSB kaynakları, somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını belirtti. MSB kaynakları, Şam yönetiminden gelen talep doğrultusunda komşu ülke ordusuna eğitim, danışmanlık ve teknik destek verildiğini de aktardı.

Ukrayna'ya barış gücü gönderilecek mi? MSB kaynakları açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 12:12

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’na gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. , ordusuna , ve teknik destek sağlamaya başladı. Suriye'nin istikrarının Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu belirten MSB kaynakları, komşu ülkede "Tek devlet, tek " ilkesinin destekleneceğini vurguladı. MSB kaynakları, Suriye yönetiminin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarının son durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

SURİYE ORDUSUNA EĞİTİM, DANIŞMANLIK VE TEKNİK DESTEK

Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos 2025’te “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştır. Bu anlaşma, Suriye’nin savunma kapasitesini artırmayı ve askeri alanda somut iş birliğini hedeflemektedir. Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda; Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesini ziyareti ve Suriye Savunma Bakanlığının talebi çerçevesinde başlatılan eğitim faaliyetleri devam etmektedir.

Ukrayna'ya barış gücü gönderilecek mi? MSB kaynakları açıkladı

“TEK DEVLET, TEK ORDU” İLKESİ

Diğer yandan, Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Bakanlığımızdan müteşekkil heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Türkiye, Suriye’nin istikrarını bölge barışı açısından kritik görmekte ve “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesini desteklemeye devam etmektedir. İlerleyen dönemde, karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artması, iş birliği kapsamının genişletilmesi öngörülmektedir.

Ukrayna'ya barış gücü gönderilecek mi? MSB kaynakları açıkladı

UKRAYNA’YA BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLECEĞİ İDDİASI

’ya barış gücü gönderilmesi ile ilgili basında yer alan iddialara yönelik açıklamalarda bulunan MSB kaynakları şunları söyledi:

"Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir, ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır"

Ukrayna'ya barış gücü gönderilecek mi? MSB kaynakları açıkladı

GAZZE'DEKİ SON GELİŞMELER...

Gazze'deki son gelişmelere ilişkin de konuşan MSB kaynakları, "Gazze’de yaşanan insani felaket, her geçen gün daha da derinleşmekte; açlık, yokluk ve temel ihtiyaçlara erişim eksikliği nedeniyle Filistin halkı, son derece ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde, Gazze’de ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerekmektedir. Filistin halkının haklı mücadelesine verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi, bölgede kalıcı istikrar ve barışın iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

