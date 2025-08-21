Belediyelerde skandal bitmiyor! Hibe edilen parke taşlarını parayla sattı

Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak’ın, ilçede doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yenilenmesi için kilitli parke taşına ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Buldan’a parke taşı hibe edildi.

'FİRMASININ MÜŞTERİSİNE 140 BİN TL'YE SATTI'

İddiaya göre; Başkan Orpak, bu taşların bir kısmını kendi çit tel firmasının müşterisi olan ve Sarımahmutlu Mahallesi’nde tavuk çiftliği işleten İ.H.’ye 140 bin TL karşılığında sattı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Tavuk çiftliğine gönderilen parke taşlarının döşeme işini de Buldan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı öne sürüldü. Büyükşehir Belediyesi’nin hibe ettiği taşların vatandaşa parayla satıldığının ortaya çıkmasının ardından tepkiler peş peşe geldi.

ORPAK İDDİALARA BÖYLE CEVAP VERDİ

Olayın duyulması üzerine işletmeciden alınan paranın tamamının Buldan Belediyesine gelir olarak aktardığını çevresine söyleyen Başkan Mehmet Ali Orpak’ın bu işten belediyenin bir işçinin maaşı kadar para kazandığını, kendisinin iş insanı olduğunu ve ücreti karşılığında bu işlemleri yapmaya devam edeceğini söylediği öne sürüldü.

"BÜYÜK BİR AYIPTIR"

Ücretsiz malzemenin vatandaşa parayla satıldığını ihbar eden A.C., "Tüm Denizli halkının hakkı olan ve milletin bin bir zorlukla ödediği vergilerle alınan taşların, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak tarafından parayla ve ayrıca kendi firma müşterisine satılması, döşeme işlemlerinin dahi belediye tarafından yapılması büyük bir ayıptır" dedi.

BU İLK DEĞİL...

Gelen şikayetler üzerine durumdan haberdar olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun da yaşananlara tepki gösterdiği öğrenildi. Buldan’da büyük tepki toplayan hibe taşların parayla satıldığı iddiasının, başka örneklerinin de olduğu ileri sürüldü.