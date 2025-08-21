Menü Kapat
30°
 Bengül Arıca

Narin Güran'ın acılı babası konuştu! "Keşke ben ölseydim de kızıma bir şey olmasaydı"

Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın ölümünün üzerinden 1 sene geçerken acılı baba Arif Güran'ın sözleri yürekleri dağladı. Dün cezaevine eşi ve oğlunu ziyarete giden Arif Güran "keşke ben ölseydim benim kızıma bir şey olmasaydı. Her türlü acımasızlığa ve zorluğa biz denk geldik." ifadelerini kullandı.

Tükiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinin üzerinden tam 1 yıl geçti. 'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos 2024'te kaybolmuş, talihsiz kızın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulunmuştu.

Narin Güran'ın acılı babası konuştu! "Keşke ben ölseydim de kızıma bir şey olmasaydı"

Olayın ardından anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin Güran'ın acılı babası konuştu! "Keşke ben ölseydim de kızıma bir şey olmasaydı"

KÖYE ZİYARETÇİ AKINI

Narin Güran'ın ölümünün 1'inci yılında mevlit okutmak için hazırlıklara başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlık ve köy ziyaretçi akınına uğrarken, alanda Güran ailesi kendi imkanlarıyla çadır kurdu.

Narin Güran'ın acılı babası konuştu! "Keşke ben ölseydim de kızıma bir şey olmasaydı"

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Dün eşi Yüksel ve oğlu Enes'i Erzincan'da kaldıkları cezaevinde ziyaret eden baba Arif Güran da talihsiz bir kaza geçirdi. Yere düşen Arif Güran'ın sağ el bileğinde kırık oluşmasından dolayı kolu alçıya alındı. Kolu alçılı bir şekilde ziyaretçileri karşılayan acılı baba Arif Güran, açıklamalarda bulundu. Kızının yerine kendisinin ölmeyi tercih ettiğini belirten Arif Güran, ''Ben bunu her zaman söylüyorum, keşke ben ölseydim benim kızıma bir şey olmasaydı. Her türlü acımasızlığa ve zorluğa biz denk geldik. Rabbim kızımın hakkını bırakmasın.

Narin Güran'ın acılı babası konuştu! "Keşke ben ölseydim de kızıma bir şey olmasaydı"

Dün Erzincan'daydım, annesi ile görüştüm. Görüşmenin yarım saati zaten ağlamakla geçti. Onun tek söylediği şey, ‘Rabbim benim kızımın hakkını bırakmasın.' Dünyada böyle bir zulüm yoktur. Toplum artık başka bir açıdan bakmak zorundadır. Bir aileye katil deniyor, bir aile zulüm altında. Delil ve tespitlere artık toplumun bakması lazım. Hala art niyet, küfürler, istedikleri her şeyi söylüyorlar. Böyle bir haklarının olmaması lazım. Dün cezaevinden çıkarken ellerimin üzerine düştüm, kolum kırıldı. Sadece insanlar tek bir noktaya bakıyor.

Narin Güran'ın acılı babası konuştu! "Keşke ben ölseydim de kızıma bir şey olmasaydı"

"KIZIMA MI YANAYIM, EŞİME Mİ, OĞLUMA MI"

Biz bilimle bakın, delille bakın diyoruz ama boş. İlk gün söylediğim gibi Allah'a havale etmişim. Rabbim bırakmasın. Kızıma mı yanayım, eşime mi yanayım, oğluma mı yanayım, ağabeyime mi yanayım, buradaki aile fertlerine mi yanayım? Rabbim hayırlı bir kapı açsın. Vicdan olmadığı takdirde herkes her şeyi söyleyebilir'' dedi.

ETİKETLER
#Türkiye
#diyarbakır
#aile
#adalet
#Narin Güran Cinayeti
#Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
#Cezaevleri
#Yaşam
