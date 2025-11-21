Komisyonun İmralı'ya gitme kararına millet ne diyor? Cem Küçük: Sokağa çıkıp bir şey yapmazlar ama...

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün, yaklaşık yarım asırdır Türkiye'nin başına bela olan terör örgütü PKK'nın İmralı Adası'nda tutuklu bulunan kurucusu Abdullah Öcalan'a gidilerek görüşme yapılması kararı aldı.

Karar, komisyonda yapılan oylamanın 5'te 3 çoğunluğu sağlamasıyla alınırken AK Parti, MHP ve DEM Parti de İmralı'ya gidecek isimleri açıkladı. Buna göre AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız, Dem Parti'den ise Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı'ya komisyon adına gidecek isimler olarak açıklandı.

TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında değerlendirilen gelişmeyle ilgili Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, halkın bu duruma bakışıyla ilgili önemli yorum ve açıklamalarda bulundu.

"OLUMLU GÖREN BİR KİŞİ DUYMADIM"

Küçük, görüştüğü kişilerin İmralı kararına olumsuz baktıklarını belirterek "Millet sokağa çıkıp eline alıp bir şey yapacak hali yok ama bunu çok kolay kabul etmiyorlar." dedi. Küçük'ün konuyla ilgili yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"İmralı'ya gidilmesini olumlu gören bir kişi duymadım. Çok sıkı AK Partililerden, MHP'lilerden... Kasap, bakkal, manifaturacı, boyacı... Millet şöyle diyor: Süreç gitsin, MİT görüşüyor, görüşsün ama Ada'ya niye gidiliyor? Bu, bir teröristbaşının ayağına gitme olarak görülüyor. Bana bunu en az 9-10 kişi söyledi, buna tepkililer. Buna tepkili deyince de millet sokağa çıkıp eline alıp bir şey yapacak hali yok ama bunu çok kolay kabul etmiyorlar.

"VATANSEVERLİĞİNDEN ŞÜPHE EDİLMEYECEK İSİMLER"

Adını vermeyeceğim bir arkadaşım bir mesaj attı, o da 'İçime sindiremiyorum.' dedi. Adını duyduğun zaman da şaşırırsın. Milliyetçi bilinen, vatanseverliğinden kimsenin şüphe etmeyeceği isimler. Görüştüğümüz esnaf arkadaşlarımız da Malatyalı, Adanalı, Giresunlu, Erzurumlu.

"TERÖRİSTBAŞIYLA GÖRÜŞÜLEBİLİR"

Teröristbaşı bu işin muhatabıysa görüşülebilir mi, görüşülebilir. Ben milletvekili olsam gitmezdim. Bence şöyle olmalıydı: Önce PKK'nın silah bıraktığını biz görmeliydik, bu önce bitmeliydi. Ondan sonra Meclis'e gelirsin, her şeyi konuşursun. Düğmenin bir tanesini baştan yanlış iliklediğinde bazı şeyler yanlış gidiyor."