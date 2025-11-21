ALES 2026 sınav tarihleri belli oldu mu ne zaman yapılacak?

ÖSYM, 2026 yılı akademik sınav takvimini yayımlayarak ALES oturumlarının resmî tarihlerini duyurdu.

Lisansüstü eğitim amaçlayan adaylar için ALES/1, ALES/2 ve ALES/3’e yönelik başvuru ve sınav takvimi net olarak açıklandı.

2026 yılının ilk ALES oturumu 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak.

ALES 1 için müracaatlar 25 Mart–2 Nisan 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

ALES 2 sınavı, 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

Başvuru süreci 10–18 Haziran 2026 arasında sürecek ve adaylar bu dönemde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

ALES 3, 29 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

Bu sınava müracaatlar 7–15 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.