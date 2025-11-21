Trump New York'un ilk Müslüman belediye başkanı Mamdani ile görüştü: Görüşleri değişecektir

ABD Başkanı Donald Trump ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, bir araya geldi. İki isim, Beyaz Saray'da basına kapalı yaptıkları görüşmenin ardından Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı.

TRUMP: BAŞKANI TEBRİK ETMEK İSTEDİM

Mamdani ile “çok üretken bir toplantı” yaptıklarını belirten Trump, “Ortak noktamız, sevdiğimiz bu şehrin çok iyi işler yapmasını istememiz. Belediye Başkanı'nı tebrik etmek istedim. İlk ön seçimlerden başlayarak çok güçlü, çok zeki insanlara karşı inanılmaz bir yarış yürüttü.” dedi.

Trump, görüşmede, Mamdani ile konut, konut inşası, gıda, fiyatlar ve petrol fiyatlarının düşmesi gibi çok güçlü ortak noktalar hakkında konuştuklarını dile getirdi.

"HARİKA BİR BAŞKANINIZ OLACAK"

New Yorklulara “Gerçekten harika bir belediye başkanınız olacak.” diyen Trump, “Ne kadar başarılı olursa o kadar mutlu olurum. Herkesin hayalini gerçekleştirmesine, güçlü ve çok güvenli bir New York'a sahip olmasına yardımcı olacağız.” ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞLERİ DEĞİŞECEKTİR"

Trump'a, Mamdani için kullandığı "komünistlik" yakıştırması sorulduğunda Trump, "Mamdani’nin bazı görüşleri var ama kim bilir, görüşleri değişecektir. Benim de çok değişti." dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: ZELENSKİ'NİN PLANI ONAYLAMASI GEREKİYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen 28 maddelik barış planı hakkında da konuşan Trump "Barış için bir yol bulduğumuzu düşünüyorum ama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bunu onaylaması gerekiyor" dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu da belirtti.

MAMDANİ: UYGUN FİYATLI KONUT İÇİN ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Mamdani de Trump ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu belirterek, ABD’nin en pahalı şehrinde yaşam mücadelesi veren 8,5 milyon New Yorkluya uygun fiyatlı konut sağlama dahil, New York'un ihtiyaçlarına odaklanan verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Mamdani, “Kiralardan, market alışverişlerinden, kamu hizmetlerinden bahsettik. İnsanların evlerinden atılmalarının farklı yollarından bahsettik. Başkan'la geçirdiğim zamandan ve sohbetten memnun kaldım. Siparişler için uygun fiyatlı konut sağlamak üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.” diye konuştu.

