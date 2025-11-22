Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
 Burak Ayaydın

Galatasaray-Gençlerbirliği | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Gençlerbirliği sahaya çıkıyor. Milli ara sonrasındaki heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Galatasaray-Gençlerbirliği | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Galatasaray, bu akşam saat 20.00 itibarıyla Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Ozan Ergün'ün hakem olarak düdük çalacağı kritik karşılaşma, ligin hem zirvesini hem de alt sıralarını yakından ilgilendiriyor.

Galatasaray-Gençlerbirliği | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1991974924916060365?s=20

Gençlerbirliği: Velho, Kelven, Goutas, Zuzek, Pereira, Bashiru, Ulgun, Göktan, Koita, Tongya, Niang.

https://x.com/kirmizikara/status/1991974917349490698?s=20

GALATASARAY'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu; sakatlıklarından dolayı sahaya çıkamayacak. Ayrıca Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray-Gençlerbirliği | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'DA İLKAY GÜNDOĞAN MÜJDESİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda 1 ay sonra formasına kavuşmuş olacak.

Galatasaray-Gençlerbirliği | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ÖNCESİNDE PERFORMANSLAR

Ligde geride kalan 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı kırmızılı ekip; 29 puan topladı. Diğer taraftaysa Gençlerbirliği; 12 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Galatasaray-Gençlerbirliği | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY SÜPER LİG'DE TAKILMAYA BAŞLAMIŞTI

Son 2 hafta mücadelesinde ilk olarak Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray, ardından ise Kocaelispor'a mağlup olmuştu. Ligdeki 19 maçlık yenilmezlik serisi Kocaelispor mücadelesiyle sona eren Galatasaray, yarınki karşılaşmayı kazanarak hem 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek hem de yeni bir seriyi başlatmak istiyor. Ayrıca son şampiyon, bu iki maçta hiç gol de atamamıştı.

Galatasaray-Gençlerbirliği | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE VOLKAN DEMİREL'İN ZORLU SINAVI

Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak isteyen Volkan Demirel, iç sahada 32 maçtır kaybetmeyen lidere karşı zoru başarmayı denecek ve takımıyla sürpriz bir sonuç almaya çalışacak.

Galatasaray-Gençlerbirliği | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN NEDEN OYNAMIYOR?
Milli takımda sakatlanan yıldız futbolcu, tedavi sürecine başlamıştı.
Fenerbahçe'de yıldız golcü transferi: Devin Özek resmen masada!
Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
