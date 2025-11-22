Uzman isim İrfan Sayar 'en riskli meslek haline geldi' diyerek uyardı: Reçeteye uymazsanız facia kaçınılmaz!

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası (İSGSEN) Genel Başkanı, Maden Mühendisi ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İrfan Sayar, İş Güvenliği Uzmanlarının işyerlerinde hayati bir rol üstlendiğini vurguladı. İrfan Sayar, uzmanların bir "reçete" yazdığını belirtti. Bu reçetenin, baret takmaktan emniyet kemeri kullanmaya kadar iş güvenliği tedbirlerini içerdiğini ifade eden Sayar, işverenlerin bu masraflı ve zorlayıcı kurallara uymaması halinde büyük faciaların yaşanacağını dile getirdi.

"REÇETEYE UYMAZSANIZ FACİA KAÇINILMAZ"

Başkan Sayar, “İş Güvenliği Uzmanı bir reçete yazıyor. Baretini tak, emniyet kemerini giy, yeleğini, ayakkabını giy. Şimdi bu ne, masraflı ve zor derseniz, reçeteye uymazsanız iyileşemezsiniz, bu faciaları yaşarsınız. Hem de öyle bir yaşarsınız ki müebbet yersiniz, siz, hanımınız, kızlarınız, damadınız. Bütün aileniz müebbet yer. Öyle önemli bir yerde duruyor ki insanlar trafik kazalarından, hastalıklardan ölmüyorsa, doğal yollardan ölmüyorsa üçüncü seçenek iş kazalarından ya sakat kalıyor ya ölüyor. Yüzde 98’i önlenebilir bir istatistikten bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE YAPILABİLECEK EN RİSKLİ İŞ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI”

Sayar, İş Güvenliği Uzmanlarının dinlenmemesi, ciddiye alınmaması ve her iş kazasında tutuklanıp yargılanarak hapse atılmasının, kazaları önleme çabalarını baltaladığını kaydetti. Sayar, “İş Güvenliği Uzmanlarımızı günah keçisi yapar, dinlemezseniz, kale almazsanız, ciddiye almazsanız, her iş kazasında tutuklarsanız, yargılarsanız, hapse atarsanız belgesini askıya alırsanız bu kazaları ve faciaları önleyemeyiz. İş Güvenliği Uzmanları rahat ve huzurlu çalışmalı. İş Güvenliği Uzmanlığı en tehlikeli işlerin başında gelen madenciliği geçti şu anda. Türkiye’de yapılabilecek en riskli iş İş Güvenliği Uzmanlığı” dedi.

“İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALSALARDA UZMAN TUTUKLANACAKTI!”

“Ya iş kazalarından ölüyoruz ya da hapse atılıyoruz” diyen Sayar, “Parfüm deposunda meydana gelen faciada İş Güvenliği Uzmanı tutuklanmadı. Neden? Çünkü İş güvenliği hizmeti almıyorlarmış. Alsaymış tutuklanacaktı. Bu kadar trajikomik bir durumdan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.