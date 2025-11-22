İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/289 Esas

İlanen Tebligat yapılan kişi: Bayındır SÜLÜN - T.C: 106*****976

Davacı, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı ile Davalılar, Tasfiye Halinde Bilge Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, TR Park Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi arasında mahkememizde ikame edilen davada;

Dava dışı işçi tarafından davacı Belediyeye işçi alacaklarının talebine istinaden verilen dilekçe üzerine davacı belediye tarafından işçiye ödenmiş olan 13.130,23 TL işçi alacağının davalı şirketler ile davacı belediye arasında imzalanan sözleşme ve şartnameler gereğince ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan rücuen tahsili ile davacı belediyeye ödenmesi istemli işbu dava açılmıştır.

Tasfiye Memuru Bayındır Sülün yönünden yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar adresinin tespit edilememesi sebebiyle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla Tebligat Kanunu 31. maddesine göre ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi verilmesi, ilk itirazların bildirilmesi(Yetki-İşbölümü-Tahkim), süresi içinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde, ilk itirazların ileri sürülemiyeceği ve HMK'nın 128. Maddesi uyarınca," davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı", ön incelemenin 04.12.2025 günü saat 10:00'da yapılacağı hususu Tasfiye Memuru Bayındır Sülün'e ilanen tebliğ olunur. 12.11.2025