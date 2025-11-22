Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 22.11.2025 00:00
İLAN

T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/289 Esas
İlanen Tebligat yapılan kişi: Bayındır SÜLÜN - T.C: 106*****976
Davacı, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı ile Davalılar, Tasfiye Halinde Bilge Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, TR Park Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi arasında mahkememizde ikame edilen davada;
Dava dışı işçi tarafından davacı Belediyeye işçi alacaklarının talebine istinaden verilen dilekçe üzerine davacı belediye tarafından işçiye ödenmiş olan 13.130,23 TL işçi alacağının davalı şirketler ile davacı belediye arasında imzalanan sözleşme ve şartnameler gereğince ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan rücuen tahsili ile davacı belediyeye ödenmesi istemli işbu dava açılmıştır.
Tasfiye Memuru Bayındır Sülün yönünden yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar adresinin tespit edilememesi sebebiyle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla Tebligat Kanunu 31. maddesine göre ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi verilmesi, ilk itirazların bildirilmesi(Yetki-İşbölümü-Tahkim), süresi içinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde, ilk itirazların ileri sürülemiyeceği ve HMK'nın 128. Maddesi uyarınca," davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı", ön incelemenin 04.12.2025 günü saat 10:00'da yapılacağı hususu Tasfiye Memuru Bayındır Sülün'e ilanen tebliğ olunur. 12.11.2025

#ilangovtr Basın No: ILN02340400
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.