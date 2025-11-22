Menü Kapat
19°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

ATA AÖF sınavı saat kaçta? Sınav salonuna son alım saati

ATA AÖF vize sınavı oturum saatleri, hazırlıklarını bitiren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Sınav bu sabah uygulanacak.

ATA AÖF sınavı saat kaçta? Sınav salonuna son alım saati
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 00:27

Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin katılım göstereceği belirtilen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) tarafından duyuruldu.

Sınava giren öğrencilerin yanında OBS üzerinden temin edeceğiniz Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurması gerekiyor.

Bu hafta sonu yapılacak sınavları üç oturumda tamamlanacak.

ATA AÖF sınavı saat kaçta? Sınav salonuna son alım saati

ATA AÖF VİZE SINAVLARI OTURUM SAATLERİ 2025

Üniversitenin akademik takviminde bulunan bilgiye göre ATA AÖF sınavları 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

1. Oturum: 22 Kasım 09:30

2. Oturum: 22 Kasım 14:00

3. Oturum: 23 Kasım 15:00

Her ders için sınav süresi 30 dakika olacak.

ATA AÖF sınavı saat kaçta? Sınav salonuna son alım saati

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına kabul edilecek, her ne nedenle olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacak.

Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek zaman verilmez.

Sıkça Sorulan Sorular

ATA AÖF Sınava geç kalan öğrenci içeri alınır mı?
Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir öğrenci salona alınmayacaktır.
