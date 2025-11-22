ATA AÖF sınavı saat kaçta? Sınav salonuna son alım saati

Kategoriler
Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin katılım göstereceği belirtilen sınav takvimi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) tarafından duyuruldu.
Sınava giren öğrencilerin yanında OBS üzerinden temin edeceğiniz Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurması gerekiyor.
Bu hafta sonu yapılacak ATA AÖF sınavları üç oturumda tamamlanacak.
Üniversitenin akademik takviminde bulunan bilgiye göre ATA AÖF vize sınavları 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
1. Oturum: 22 Kasım 09:30
2. Oturum: 22 Kasım 14:00
3. Oturum: 23 Kasım 15:00
Her ders için sınav süresi 30 dakika olacak.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına kabul edilecek, her ne nedenle olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacak.
Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek zaman verilmez.