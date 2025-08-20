Menü Kapat
İBB'nin sosyal medya yöneticisinden çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken notlar detayı: 'Kullanılmış hissettim'

İBB’ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak tutuklanan İBB'nin sosyal medya yöneticilerinden Mahir Gün, verdiği ifadede çok çarpıcı bilgiler verdi. 2019-2024 yılları arasında İBB'nin resmi hesaplarını yönettiğini itiraf eden Gün, "Hesapları yönettiğim süreç içerisinde Medya A.Ş. çalışanıydım. Soruşturma başladıktan sonra Emrah Bağdatlı ile Telegram'dan konuştuk. Beni defaatle İngiltere'ye çağırdı. Anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor" dedi. Ayrıca Gün, polis ekiplerine telefon şifresini vermesiyle ulaşılan notlar kısmındaki yazılarına ilişkin, "Kullanılmışlık hissinin yazılı hale getirilmesidir" dedi.

İBB'nin sosyal medya yöneticisinden çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken notlar detayı: 'Kullanılmış hissettim'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 18:39

'ne yönelik soruşturması giderek genişliyor.

Medya A.Ş. eski çalışanı ve sosyal medya hesaplarının yöneticisi Gün savcılık ifadesinde telefonunda bulunan ‘notlar’ kısmına yazdığı beyanları ile ilgili konuştu. Savcılık ifadesinde notları sorulan Gün, şunları kaydetti:

"Emrah Bağdatlı’nın Karpuz Medya isimli firmasında SGK’lı çalıştığım süreç içerisinde bankadan 70.000 TL maaş aldım, bunun dışında elden para almadım. Emrah Bağdatlı’nın Gümüşsuyu’nda bulunan ofisine 7-8 aylık süreç içerisinde 3-4 defa resmi işler için gittim. Ben emniyette telefon şifremi vermiştim.

Yine hem emniyette hem de bana burada sormuş olduğunuz telefonumun notlar kısmında bulunan notlar bana aittir. 19 Mart 2025 tarihinde yapılan operasyon sonrasında hem sosyal medyada hem de farklı mecralarda söz konusu operasyonun medya kısmının da olabileceğinin dillendirilmesi ve bu süreçte belli çevrelerce bana ait olmayan paylaşımların benimmiş gibi hedefe koyulmam nedeniyle ciddi endişelere kapılmıştım.

İBB'nin sosyal medya yöneticisinden çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken notlar detayı: 'Kullanılmış hissettim'

"BU YAZILAR KULLANILMIŞLIK HİSSİNİN YAZILI HALE GELMESİDİR"

Söz konusu içeriklerde bulunan ifadeler benim bu süreçte karşılaştığım ve yaşadığım olaylara ilişkindir. Ben idealist olarak fahri çalışmalarımı yürüttüm. Operasyon sonrasında ortaya çıkan durumlarda özellikle Medya A.Ş.‘den ayrıldıktan sonra yanında çalıştığım Emrah Bağdatlı’ya ait şirkette çalışıyor olmamdan kaynaklı sitemlerimi yazmıştım. Basına yansıyan para ilişkilerini görmemden kaynaklı hayal kırıklığına uğramış olmamdan dolayı bu ibareleri yazdım. Bu yazılar kullanılmışlık hissinin yazılı hale getirilmesidir.

"SİSTEM KURULDUĞUNU ANLAMIŞTIM"

Mahir Gün’ün telefonunda bulunan kendi yazdığı notlarında "31 Mart 2024 öncesi seçim kampanyasında sosyal medya konularında aktif oldum. Fakat yerel seçimden sonra hedef göstermelerden dolayı medyada asılsız iddialar nedeniyle işten çıkarıldım. Bende hayatımda ilk kez 31 Mart 2024’te gördüğüm Emrah Bağdatlı’nın teklifi üzerine ağustos ayında şirketinde işe bağlandım.

İBB'nin sosyal medya yöneticisinden çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken notlar detayı: 'Kullanılmış hissettim'

Medya algı operasyonu yapıldığında herkes sudan çıkmış balığa döndü, bizim henüz 1 yıl dolmadan tamamen iyi niyetlerle herkesin yaptığı şeyleri yaptığımızı bildiğimiz konularda neden diken üstünde olduğumuzu anlayamadım. Okuduğum haberler, detayları geliştikçe burada bir sistem kurulduğunu anlamıştım" ifadeleri yer aldı.

"ETKİN PİŞMANLIĞA BAŞVURMAK İSTİYORUM"

Mahir Gün’ün telefonuna yazdığı notta, şu ifadeler yer aldı:

" Son ana kadar İBB ve İmamoğlu iletişimi konusunda elimden geleni iyi niyetle yapmak istesem de, eşimin kurduğu şirket ve benim 6 aylık bir geçmişe dayalı işim nedeniyle başka bağlantılar üstünden bir amaç kurulduysa ve elde bu bağlantıyı tek ben kurabilirim diye düşünüldüyse diye aklım karıştı, canım sıkılmaya başladı. Yıllardır üzerine kurmaya çalıştığım bir kariyer planlamasında sanki boşa düşüldü.

İBB'nin sosyal medya yöneticisinden çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken notlar detayı: 'Kullanılmış hissettim'

Bu durumda hem canım sıkıldı, hem kamuda ilerleyemedim, hem işsiz kaldım hem de geçmişini bilmediğim bir sistemin parçası yapılmaya çalışıldığımı anladım. Ben Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olmasının ülkenin geleceği için iyi olacağını düşünen biriydim.

Sırf bu nedenle buraya ne katkı sunabilirim diye düşündüm, bu nedenle kendi çalışmalarıma ağırlık vermek istedim. Daha önce de dediğim gibi eşimin işinin siyaseten de sistemle de ilgisi olmamıştır ama benim ismim üstünden bu konunun da aileme zarar vereceğini anlamam nedeniyle etkin pişmanlığa başvurmak istiyorum.

İBB'nin sosyal medya yöneticisinden çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken notlar detayı: 'Kullanılmış hissettim'

"EMRAH BAĞDATLI BENİ İNGİLTERE’YE GELMEM KONUSUNDA UYARDI"

Gün’ün notlarının devamında, şu ifadeler yer aldı:

Emrah Bağdatlı, İngiltere’de yaşamaktadır. Beni de defaatle oraya gelmem konusunda uyarmış. Olası bir tutuklanma durumunda itiraflarda bulunmamam ve eşimin de bu işlerle alakası olmadığını, açık vereceğini düşünmüş olabilir... Daha önce de dediğim gibi 3 veya 4 kez aynı ortamda bulunduğum bu kişilerle soruşturma başladıktan sonra neler olacağına dair telegram üzerinden konuşmaya başladık.

Türkiye’de sosyal medyada bir çalışma yapılacaksa ancak benim organize edebileceğim söylendi. Bir şekilde bağlarda siyasi sandığım durumlarda ilginç bilgilere ben de rastlayınca aslında ailemi bu işten kurtarmak için fırsat kollamaya başladım. Bir anda vebali muamelesi de görünce anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Veya yanlış bir şey varsa neden soruşturmadan önce ses etmediler diye düşünmeye başladım. Sonucunda da bu ekipten kopmak istediğimi anladım."

