Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu! İşte en en yaygın tercih edilen kadın ve erkek isimleri

Kasım 18, 2025 15:44
1
en çok kullanılan isimler

 Türkiye'de en çok kullanılan isim ve soyadlarını belli oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri Türkiye'nin isim haritasını ortaya çıkardı. En çok kullanılan erkek ve kadın isimleri belli oldu. 1 milyonu aşkın kişinin kullandığı soyadı ise şaşırtmadı. İşte detaylar... 

2
en çok kullanılan isimler

Yeni nüfus kayıt verileri Türkiye'nin isim ve soyisim haritasını ortaya çıkardı.  Erkeklerde Mehmet, kadınlarda Fatma listenin zirvesinde yer alırken, Yılmaz ülkede en yaygın soyadı oldu.

3
en çok kullanılan erkek isimleri

EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSİMLERİ
 

Türkiye genelinde erkeklerde en yaygın isim Mehmet oldu.

• 1. Mehmet – 1 milyon 285 bin 141 kişi

Listenin zirvesindeki Mehmet’i sırasıyla şu isimler izliyor:

• 2. Mustafa – 1 milyon 66 bin 554 kişi

• 3. Ahmet – 863 bin 817 kişi

• 4. Ali – 742 bin 542 kişi

• 5. Hüseyin – 577 bin 808 kişi

4
en çok kullanılan erkek isimleri

• 6. Hasan – 537 bin 184 kişi

• 7. Murat – 529 bin 21 kişi

• 8. Yusuf – 524 bin 246 kişi

• 9. İbrahim – 508 bin 362 kişi

• 10. İsmail – 438 bin 668 kişi

• 11. Ömer – 421 bin 876 kişi

• 12. Ramazan – 361 bin 829 kişi

• 13. Osman – 313 bin 551 kişi

• 14. Abdullah – 275 bin 498 kişi

• 15. Fatih – 257 bin 075 kişi

5
en çok kullanılan erkek isimleri

• 16. Emre – 246 bin 322 kişi

• 17. Halil – 229 bin 76 kişi

• 18. Süleyman – 221 bin 244 kişi

• 19. Hakan – 220 bin 206 kişi

• 20. Adem – 202 bin 365 kişi

6
en çok kullanılan kadın isimleri

EN ÇOK KULLANILAN KADIN İSİMLERİ


Kadınlarda ise Türkiye’nin en yaygın ismi Fatma oldu.

• 1. Fatma – 1 milyon 164 bin 268 kişi

Fatma ismini şu isimler takip ediyor:

• 2. Ayşe – 915 bin 587 kişi

• 3. Emine – 784 bin 176 kişi

• 4. Hatice – 714 bin 977 kişi

• 5. Zeynep – 704 bin 355 kişi

• 6. Elif – 553 bin 984 kişi

7
en çok kullanılan kadın isimleri

• 7. Meryem – 319 bin 635 kişi

• 8. Merve – 293 bin 302 kişi

• 9. Zehra – 268 bin 273 kişi

• 10. Esra – 248 bin 215 kişi

• 11. Özlem – 234 bin 31 kişi

• 12. Büşra – 213 bin 948 kişi

• 13. Yasemin – 212 bin 244 kişi

• 14. Melek – 197 bin 270 kişi

• 15. Hülya – 197 bin 41 kişi

8
en çok kullanılan kadın isimleri

• 16. Sultan – 192 bin 631 kişi

• 17. Kübra – 191 bin 995 kişi

• 18. Dilek – 189 bin 49 kişi

• 19. Leyla – 184 bin 111 kişi

• 20. Rabia – 184 bin 10 kişi

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.