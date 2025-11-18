Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu! İşte en en yaygın tercih edilen kadın ve erkek isimleri

Türkiye'de en çok kullanılan isim ve soyadlarını belli oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri Türkiye'nin isim haritasını ortaya çıkardı. En çok kullanılan erkek ve kadın isimleri belli oldu. 1 milyonu aşkın kişinin kullandığı soyadı ise şaşırtmadı. İşte detaylar...