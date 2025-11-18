OMÜ’den yapay zeka hamlesi: Bebeklerdeki riski erkenden tespit ediyor

OMÜ tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli "BabySensAI" uygulaması, bebeklerde nörogelişimsel risklerin erken tanısını sağlıyor. Sistem ile taranan 300 bebeğin yüzde 18'inin risk taşıdığı belirlenerek hastalar erken rehabilitasyona yönlendirildi. Bebeklerin hareketlerini analiz eden proje sayesinde engel oranının yüzde 40 seviyesinde azaltılabildiği görüldü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı ve OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGEM) öncülüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, bebeklerde nörogelişimsel risklerin erken dönemde fark edilmesi ve bilimsel müdahale yaklaşımlarının güçlendirilmesini amaçlayan "Riskli Bebeklerde Yapay Zekâ ile Erken Tanı ve Müdahale Sempozyumu" düzenlendi.

OMÜ Dr. Öğr. Üyesi Beril Tekeli Yiğit ve Öğr. Gör. Ayşegül Keleşler Gümüş tarafından gerçekleştirilecek müzikli açılış başlayan sempozyum Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Canan Seren'in riskli bebek, riskli bebeklerde yapay zekâ ile erken tanı, enteral beslenme sorunları ve çözüm yolları, riskli bebeklerde davranışsal müdahaleler, ev ortamı kalitesi ve gelişimsel riskler, proje takip süreci konuları ile ilgili sunumuyla devam etti.

Akabinde sunum yapan Öğr. Gör. Dr. Sema Gül projesi hakkında bilgi verdi. Dr. Sema Gül, 2020 yılından bu yana bebeklerin uzaktan hareket takibini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yapay zekâ modellerinin son dönemde popülerleşmesiyle birçok araç ortaya çıksa da biz yaklaşık 6 yıldır bebeklerin erken tanı almasına yönelik bir model üzerinde çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz sistem; Serebral palsi, SMA gibi nörogelişimsel bozukluklarla birlikte hareket bozukluğu görülen hastalıkların erken dönemde tespitine yönelik hareket analizi yapıyor" dedi.

Gül, aileler tarafından gönderilen 2–3 dakikalık iskelet formatındaki videoların yapay zekâ modeli tarafından incelendiğini ifade ederek, "Videolar üzerinden bebeğin risk grubunda olup olmadığını belirliyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle il genelindeki 17 belediyede riskli bebeklerin taranmasına başlandı" diye konuştu.

Yapılan taramalara ilişkin bilgi veren Gül, "Şu ana kadar 300 bebeğin taramasını yaptık. Bu 300 bebeğin yüzde 18'i riskli grupta bulundu ve erken tanı sayesinde erken rehabilitasyona yönlendirildi. Böylece hedeflediğimiz yüzde 40'lık sekel kaybını sağlamış olduk. Engel oranını yüzde 40 oranında azaltabildiğimizi gördük" ifadelerini kullandı.

Sempozyumda ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır bir konuşma yaptı. Sempozyuma Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik de katıldı.