Hava Durumu
19°
Platformlara erişim sağlanamıyor! Cloudflare error bildirimi

Son dakika haberi: Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı X'e erişim problemi yaşadığını ve akış yenilemede sorun olduğunu aktardı. Sadece X platformu değil, Cloudflare sunucusunu kullanan tüm sitelerde ve platformlarda sorun olduğu bildiriliyor.

Platformlara erişim sağlanamıyor! Cloudflare error bildirimi
(X) erişim sorunu yaşanıyor. Öğle saatlerinden itibaren X platformuna giriş yapan kullanıcılılar, akış yenilemede olduğunu aktardı.

Platformlara erişim sağlanamıyor! Cloudflare error bildirimi

TWİTTER X NEDEN ÇÖKTÜ?

Twitter X uygulamasına erişim sağlamayan kullanıcılar tarayıcından "Twitter X neden çöktü?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Sorunun sadece X'te yaşanmadığı birçok siteye de erişimin durduğu aktarılıyor.

Platformlara erişim sağlanamıyor! Cloudflare error bildirimi

BİRÇOK SİTEYE DE ERİŞİM YOK

Cloudflare sunucusun çöktüğü ve bu sunucuyu kullanan tüm platformlarda sorun olduğu bildiriliyor. Cloudflare hatası aslında web sitelerinin kullandığı CDN (Content Delivery Network) ve güvenlik altyapısında yaşanan sorunları ifade ediyor.

Platformlara erişim sağlanamıyor! Cloudflare error bildirimi

"SORUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Cloudflare'nin resmi durum sayfası üzerinden sıkıntıya ilişkin yapılan açıklamada “Birçok müşteriyi potansiyel olarak etkileyen bir sorun üzerinde çalışıyoruz. Daha fazla bilgi mevcut oldukça paylaşacağız” ifadeleri kullanıldı.

