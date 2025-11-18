Platformlara erişim sağlanamıyor! Cloudflare error bildirimi

Twitter (X) erişim sorunu yaşanıyor. Öğle saatlerinden itibaren X platformuna giriş yapan kullanıcılılar, akış yenilemede sorun olduğunu aktardı.

TWİTTER X NEDEN ÇÖKTÜ?

Twitter X uygulamasına erişim sağlamayan kullanıcılar tarayıcından "Twitter X neden çöktü?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Sorunun sadece X'te yaşanmadığı birçok siteye de erişimin durduğu aktarılıyor.

BİRÇOK SİTEYE DE ERİŞİM YOK

Cloudflare sunucusun çöktüğü ve bu sunucuyu kullanan tüm platformlarda sorun olduğu bildiriliyor. Cloudflare hatası aslında web sitelerinin kullandığı CDN (Content Delivery Network) ve güvenlik altyapısında yaşanan sorunları ifade ediyor.

"SORUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Cloudflare'nin resmi durum sayfası üzerinden sıkıntıya ilişkin yapılan açıklamada “Birçok müşteriyi potansiyel olarak etkileyen bir sorun üzerinde çalışıyoruz. Daha fazla bilgi mevcut oldukça paylaşacağız” ifadeleri kullanıldı.