Platformlara erişim sağlanamıyor! Cloudflare error bildirimi

Twitter (X) erişim sorunu yaşanıyor. Öğle saatlerinden itibaren X platformuna giriş yapan kullanıcılılar, akış yenilemede sorun olduğunu aktardı.
Twitter X uygulamasına erişim sağlamayan kullanıcılar tarayıcından "Twitter X neden çöktü?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Sorunun sadece X'te yaşanmadığı birçok siteye de erişimin durduğu aktarılıyor.
Cloudflare sunucusun çöktüğü ve bu sunucuyu kullanan tüm platformlarda sorun olduğu bildiriliyor. Cloudflare hatası aslında web sitelerinin kullandığı CDN (Content Delivery Network) ve güvenlik altyapısında yaşanan sorunları ifade ediyor.
Cloudflare'nin resmi durum sayfası üzerinden sıkıntıya ilişkin yapılan açıklamada “Birçok müşteriyi potansiyel olarak etkileyen bir sorun üzerinde çalışıyoruz. Daha fazla bilgi mevcut oldukça paylaşacağız” ifadeleri kullanıldı.