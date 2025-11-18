Twitter X'te sorun mu var? İnternette erişim sorunu son dakika

Bugün öğle saatlerinde X platformunda bazı sorunlar yaşandı. Kullanıcılar uygulamaya giriş esnasında sorun yaşarken nedeni de araştırıldı.

TWİTTER X'TE SORUN MU VAR SON DAKİKA?

Dünyanın her yerinde kullanılan X uygulamasında bugün bazı teknik sorunlar yaşandı. Kullanıcılar uygulamaya giriş yapamazken sorun mu var aramasını yaptı. Öğle saatlerinde kısa süreli teknik bir arıza yaşandı. Kısa süre içerisinde normal şekilde erişim sağlanması beklenmekte.

TWİTTER KAPANDI MI?

Twitter X uygulamasında herhangi bir kapanma durumu bulunmuyor. Bugün öğle saatlerde sistemsel bir sorun yaşanırken kullanıcılar erişim yapamadı.