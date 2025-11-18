Twitter çöktü mü, neden açılmıyor son dakika? 18 Kasım X error hatası

Bugün öğle saatlerinde Twitter'da meydana gelen ağ hatası sonrasında Twitter X neden açılmıyor, çalışmıyor araştırıldı. 18 Kasım Salı günü bazı erişim sorunları yaşanıyor.

Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. 18 Kasım Salı günü öğle saatlerinde uygulamaya girmek isteyenler Internal server error Error code 500 uyarısı ile karşı karşıya geldi. Zaman zaman uygulamada anlık teknik arızalar meydana gelebiliyor. Kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

18 Kasım günü 14.30 civarında Twitter (X) uygulamasında erişim sorunları yaşandı. Uygulamayı açmak isteyen kullanıcılar "Internal server error Error code 500" hatası ile karşılaştı.

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen sorun kısa süreli olurken herhangi bir kapanma durumu bulunmuyor. Uygulamada zaman zaman erişim sorunları yaşanabilyor. 18 Kasım günü X uygulamasında bazı teknik sorunlar yaşandı. Kısa bir süre içerisinde düzelmesi beklenmekte.