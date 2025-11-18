İSKİ kritik tabloyu paylaştı! İstanbul barajlarında 18 Kasım doluluk oranları korkuttu

18 KASIM 2025 İSTANBUL BARAJLARI TEKİL DOLULUK ORANLARI

İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 baraj yer alıyor. Bu barajların bulundukları bölge, su kaynakları, yüzölçümü ve su tutma kapasiteleri farklı olduğu için doluluk oranları da farklılık gösteriyor. 18 Kasım itibariyle en yüksek su seviyesine sahip olan baraj yüzde 51,51’lik oranla Elmalı barajı iken, yüzde 2,34 oranında bir su seviyesine sahip olan Kazandere barajı endişeye neden oluyor.