19°
SON DAKİKA!
SON DAKİKA!

İSKİ kritik tabloyu paylaştı! İstanbul barajlarında 18 Kasım doluluk oranları korkuttu

Kasım 18, 2025 15:48
1
18 kasim istanbul baraj doluluk oranlari

İstanbul baraj doluluk oranlarına ilişkin kritik veri İSKİ tarafından paylaşıldı. Megakentin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı korkutucu sevilere düşerken Kazandere barajındaki su seviyesi yüzde 2,34’e kadar geriledi. İşte 18 Kasım 2025 tarihli İstanbul baraj doluluk oranlarının ayrıntıları…

2
18 kasim istanbul baraj doluluk oranlari

Kasım ayının ilk yarısı geride kalırken İstanbul’da yağıştan uzak günler yaşanıyor. Uzmanlar ekim ayında gerçekleşen sağanak yağışın yaklaşık bir haftalık su bıraktığını belirtti. Ancak milyonların merakla beklediği yeni yağmur ve kar yağışlarından henüz bir belirti gelmedi. Bu kapsamda yaklaşık 17 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul’da baraj doluluk oranları da yakından takip ediliyor.

3
18 kasim istanbul baraj doluluk oranlari

18 KASIM 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının toplam doluluk oranı 20.9 olarak ölçüldü.

4
18 kasim istanbul baraj doluluk oranlari

18 KASIM 2025 İSTANBUL BARAJLARI TEKİL DOLULUK ORANLARI

İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 baraj yer alıyor. Bu barajların bulundukları bölge, su kaynakları, yüzölçümü ve su tutma kapasiteleri farklı olduğu için doluluk oranları da farklılık gösteriyor. 18 Kasım itibariyle en yüksek su seviyesine sahip olan baraj yüzde 51,51’lik oranla Elmalı barajı iken, yüzde 2,34 oranında bir su seviyesine sahip olan Kazandere barajı endişeye neden oluyor.

5
18 kasim istanbul baraj doluluk oranlari

  • Ömerli: 18,33
  • Darlık: 29,87
  • Elmalı: 51,51
  • Terkos: 23,37
  • Alibey: 12,92
  • Büyükçekmece: 22,78
  • Sazlıdere: 20,31
  • Istrancalar: 18,62
  • Kazandere: 2,34
  • Pabuçdere: 4,24

6
18 kasim istanbul baraj doluluk oranlari

18 KASIM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI

İSKİ tarafından paylaşılan günlük baraj doluluk oranlarına bakılarak geçmiş yıllarda aynı tarihlerdeki baraj doluluk oranlarını görmek mümkün. 18 Kasım 2025 tarihi itibariyle geçmişe doğru bakıldığında özellikle son yıllarda kentin barajlarındaki su seviyesinin hızlı bir düşüş gösterdiği görülüyor.

Son 10 yılın baraj doluluk oranlarına bakıldığında en yüksek su seviyesine 2015 yılında yüzde 65,89 ile ulaşıldığı görülüyor. Diğer yandan bugün ile karşılaştırıldığında en düşük seviyesinin ise 2023 yılında tespit edildiği ortaya çıkıyor. İşte yıllara göre karşılaştırmalı baraj doluluk oranları

7
18 kasim istanbul baraj doluluk oranlari

  • 2015: 65,89
  • 2016: 35,62
  • 2017: 54,19
  • 2018:47,6
  • 2019:37,97
  • 2020: 27,06
  • 2021:42,4
  • 2022:36,09
  • 2023:17,82
  • 2024:28,11
  • 2025:20,9

