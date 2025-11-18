İnternette sorun mu var, neden çalışmıyor? 18 Kasım ağ bağlantısı hatası

İnternette meydana gelen sorunun ardından kullanıcıları internetin neden çalışmadığını araştırdı. Bugün 14.30 civarında başlayan ağ hatası henüz düzelmedi.

İNTERNETTE SORUN MU VAR SON DAKİKA?

18 Kasım Salı günü 14.30 civarında meydana gelen internet sorunu birçok uygulamayı kapsadı. X, ChatGPT başta olmak üzere birçok uygulamaya erişim sağlanamıyor.

İNTERNET NEDEN ÇALIŞMIYOR SON DAKİKA 18 KASIM?

Bugün öğle saatlerinde yaşanan bağlantı hatasının devam etmesinin üzerine kullanıcılar internette sorun mu var araştırmasına başladı. Bugün dünya genelinde birçok uygulamada sorun yaşanıyor.