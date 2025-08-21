Menü Kapat
SON DAKİKA!
Gündem
Narin'in mezarı başında kahreden ağıt! "Canımızı aldılar, evimizi başımıza yıktılar''

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere kenarında bulunan Narin Güran için bugün mezarı başında anma etkinliği yapıldı. Narin'in babaannesi Leyla Güran, torununun mezarı başında Kürtçe ağıt yakarak katilin bulunarak cezasını çekmesini istedi.

'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan 8 yaşındaki 'ın cansız bedeni 19 gün sonra, 8 Eylül 2024'te köyün yakınında bulunan Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu.

Narin'in mezarı başında kahreden ağıt! "Canımızı aldılar, evimizi başımıza yıktılar''

Türkiye'yi kahreden olayın ardından mahkeme anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin'in mezarı başında kahreden ağıt! "Canımızı aldılar, evimizi başımıza yıktılar''

HERKES NARİN'İN MEZARININ BAŞINDAYDI...

Narin'in ölümünün üzerinden 1 yıl geçmesi nedeni ile mezarı başında anma etkinliği yapıldı. Torununun mezarına gelen ve güçlükle ayakta duran babaannesi Leyla Güran, Kürtçe ağıt yakarak sebep olanların cezasını çekmesini istedi.

Narin'in mezarı başında kahreden ağıt! "Canımızı aldılar, evimizi başımıza yıktılar''

"YETER ARTIK HEPİMİZ PERİŞAN OLDUK"

Leyla Güran, '' nerede, biz nereye gidelim, Avrupa'ya mı gidelim? Bizden ne istiyorlar, katili bulun ortaya çıkartın. Yeter artık hepimiz perişan olduk. Psikolojileri bozuldu, çünkü hiçbir suçları yok. Onların ne hakkı var bunları yapmaya, biz kendi canımızı nasıl öldürelim? Hem canımızı aldılar hem evimizi başımıza yıktılar hem ailemizi perişan ettiler. Allah'ım ben sebep olanları sana havale ediyorum. Allah'ım sen sebep olanların yanına bırakma'' dedi.

