Milas'tan sevindiren haber! İHA'lar tespit etti! 2 çocuk sağ bulundu

Milas'ın Ören açıklarında içinde 8 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk etapta 3'ü Sahil Güvenlik botuna alınan, 3'ü de kayalıklardan tahliye edilen 6 kişi kurtarıldı. 2 çocuğun da kayıp olduğu bildirildi.

ÇOCUKLAR TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaybolan 2 çocuğun bulunması için havadan, denizden ve karadan geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 3 bot, 2 dalış timi ve bölgeye gönderilen İHA ile yürütülen çalışmalar sonucu çocukların denizdeki yeri İHA tarafından tespit edildi.

ÇOCUKLAR SAĞ OLARAK KURTARILDI

Bölgeye yönlendirilen botlar çocukları sağ olarak kurtardı. AFAD ekipleri de 1 araç, 1 bot ve 3 dalış personeliyle çalışmalara destek verdiği arama-kurtarma faaliyetlerinin tamamlanırken, ekipler normale döndü.