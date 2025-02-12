Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'dan tüm dünyaya seslendi: Filistin Devleti'nin kurulması geciktirilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün de Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği konseyimizin birinci yılı vesilesiyle bir aradayız. Sayın Cumhurbaşkanına ve Endonezya makamlarına samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.

Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıl dönümünü tesis ediyoruz. Ancak Endonezya ile tarihi ve beşeri dayanışmamız bundan 400 yıl öncesine dayanıyor. Bugünkü konsey toplantısında münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk. Gerek değerli kardeşim Prawobo ile görüşmemizde gerek heyetler arası görüşmede ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık.

12 ANLAŞMA İMZALANDI

Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel ve bölgesel meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Bu çerçevede enerji, tarım, ticaret ve savunma sanayii, iletişim ve eğitim gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metnini huzurlarınızda imzaladık.

Ayrıca ilişkilerimizin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi kabul ettik.

TİCARETTE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Savunma sanayinde mevcut projeleri ve ilave iş birliği imkanlarını gözden geçirdik. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine yönelik çalışmaları ele aldık.

Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Bilhassai Endonezya'nın yeni başkentinin inşa sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını istiyoruz.

İki turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri temasların artırılmasının önemine değindik.

"TURİST SAYISI POTANSİYEMİZİN ÇOK ALTINDA"

THY'nin sefer sayısının artırılmasının önemine vurgu yaptık. Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemize 200 bin, ülkemizden de Endonezya'ya yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Bu rakamlar sevindirici olmakla birlikte potansiyelimizin çok çok altındadır.

Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemizde eğitim almış 5 bin Endonezyalı kardeşimizi kültür elçileri olarak görüyoruz.

"FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASI DAHA FAZLA GECİKTİRİLEMEZ"

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğüne haiz özgür bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir.

Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Gazze'nin yeniden inşasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz."