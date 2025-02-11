Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e ateşkes tepkisi: Sözünü tutmuyor, katliama devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Gazze konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda. İnsani yardım konusunda bildiğim başka hiçbir ülke Türkiye kadarını yapmadı" ifadelerini kullandı. Enver İbrahim'in ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca işgalci İsrail'e de çok sert tepki gösterdi.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün yaptığımız görüşmelerde münasebetlerimizi perçinleyecek adımları değerlendirdik. Sizlerin huzurlarında 11 anlaşmayı imzaladık. 10 milyar dolara ticaret hacmimizi çıkarmaya karar verdik. Bugün düzenlenecek iş forumunun yeni iş birliği projelerine vesile olmasını diliyorum.

Savunma sanayi alanında yakaladığımız ivmeyi, ortak ön geren projelerde sürdüreceğiz. Malezya'nın ülkemize artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor ve kardeşimi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz.

"İSRAİL KATLİAM POLİTİKASINDA ISRAR EDİYOR"

Şu ana kadar 100 gemiyi aşkın ayni yardımı Filistin’ e gönderdik, bu aynen devam ediyor. Gazze ve Filistin konusunda Malezya’nın duurşunu takdir ediyoruz. İsrail katliam politikasında ısrar ediyor. Son ateşkeste İsrail verdiği sözleri tutmadı. İsrail işgale son vermeli sebep olduğu zararları tazmin etmelidir"