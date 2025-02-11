Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
09:43
Bugün kandil mi 11 Şubat? Berat Kandili idrak edilecek
Tarih
09:43
Ehliyetini kaptırmaktan son anda yırttı, derin bir 'oh' çekti
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e ateşkes tepkisi: Sözünü tutmuyor, katliama devam ediyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, işgalci İsrail'e sert tepki gösterdi. İsrail'in ateşkese uymadığını belirten Erdoğan, "Son ateşkeste İsrail verdiği sözleri tutmadı. İsrail işgale son vermeli sebep olduğu zararları tazmin etmelidir" ifadelerini kullandı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e ateşkes tepkisi: Sözünü tutmuyor, katliama devam ediyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 09:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Gazze konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda. İnsani yardım konusunda bildiğim başka hiçbir ülke Türkiye kadarını yapmadı" ifadelerini kullandı. Enver İbrahim'in ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca işgalci İsrail'e de çok sert tepki gösterdi.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün yaptığımız görüşmelerde münasebetlerimizi perçinleyecek adımları değerlendirdik. Sizlerin huzurlarında 11 anlaşmayı imzaladık. 10 milyar dolara ticaret hacmimizi çıkarmaya karar verdik. Bugün düzenlenecek iş forumunun yeni iş birliği projelerine vesile olmasını diliyorum.

Savunma sanayi alanında yakaladığımız ivmeyi, ortak ön geren projelerde sürdüreceğiz. Malezya'nın ülkemize artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor ve kardeşimi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. 

"İSRAİL KATLİAM POLİTİKASINDA ISRAR EDİYOR"

Şu ana kadar 100 gemiyi aşkın ayni yardımı Filistin’ e gönderdik, bu aynen devam ediyor. Gazze ve Filistin konusunda Malezya’nın duurşunu takdir ediyoruz. İsrail katliam politikasında ısrar ediyor. Son ateşkeste İsrail verdiği sözleri tutmadı. İsrail işgale son vermeli sebep olduğu zararları tazmin etmelidir"

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya-Pasifik turuna çıkıyor: 3 Ülke 3 İş Forumu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da net mesaj: Yeni bir küresel düzen gerekiyor
İconİLİŞKİLİ HABER
Bugün kandil mi 11 Şubat? Berat Kandili idrak edilecek
Bugün kandil mi 11 Şubat? Berat Kandili idrak edilecek
Ehliyetini kaptırmaktan son anda yırttı, derin bir 'oh' çekti
Ehliyetini kaptırmaktan son anda yırttı, derin bir 'oh' çekti
Son dakika | Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için karar çıktı! Örgüte yardımla suçlanıyordu
Son dakika | Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için karar çıktı! Örgüte yardımla suçlanıyordu
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(1 Yorum)
Fatma Aydin
06:30
Allah reisten razı olsun. Filistin davasını sonuna kadar savunuyor
Beğen Beğen 0
Beğenme Beğenme 0
Yanıt VerYanıt ver
arrowdown0 Yanıt
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Fas'ta korkutan deprem! Birçok şehir sallandı
Fas'ta korkutan deprem! Birçok şehir sallandı
2
Karayipler'de 7,6 büyüklüğünde deprem oldu: Çok sayıda ülkeye tsunami uyarısı!
Karayipler'de 7,6 büyüklüğünde deprem oldu: Çok sayıda ülkeye tsunami uyarısı!
3
Tüyler ürpertici olay: Ekipler gelene kadar halı pitonu tek hamlesiyle midesine indirdi
Tüyler ürpertici olay: Ekipler gelene kadar halı pitonu tek hamlesiyle midesine indirdi
4
Hızla yayılan Norovirüs dünyadaki yeni tehlike!
Hızla yayılan Norovirüs dünyadaki yeni tehlike!
5
Trump'tan Hamas'a tehdit! Süre verdi, 'Ateşkesi bozacağım' dedi
Trump'tan Hamas'a tehdit! Süre verdi, 'Ateşkesi bozacağım' dedi
Haber
11 Şubat 2025
Bugün kandil mi 11 Şubat? Berat Kandili idrak edilecek
Haber
11 Şubat 2025
Ehliyetini kaptırmaktan son anda yırttı, derin bir 'oh' çekti
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih09:43
Bugün kandil mi 11 Şubat? Berat Kandili idrak edilecek
Tarih09:43
Ehliyetini kaptırmaktan son anda yırttı, derin bir 'oh' çekti
Tarih09:43
Son dakika | Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için karar çıktı! Örgüte yardımla suçlanıyordu
Tarih09:41
Altın fiyatlarındaki rekorun perde arkası
Tarih09:41
Suriye, Rusya'yı kapıdan döndürdü: Roketli konvoy Tartus'a alınmadı
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.