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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 20:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 20:30

İletişim Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Macron ile bir gerçekleştirdi. 

TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, -Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM’yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MACRON'A COP31 DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti. Macron da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

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ETİKETLER
#fransa
#Türkiye
#Emmanuel Macron
#Recep Tayyip Erdoğan
#Telefon Görüşmesi
#Politika
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