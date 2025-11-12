Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcü mevkidaşı Kavelashvili ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'daki mevkidaşı Cumurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.

KAVELASHVİLİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gürcistan’ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu iş birliği için Cumhurbaşkanı Kavelashvili’ye teşekkür etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı da Erdoğan'a şehitlerimiz için taziye dileklerini iletti.