Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü! Gündemde Suriye var

09 Ocak 2025 18:36 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 18:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkiler görüşülürken Suriye'deki yaptırımların da kalkması gündeme getirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü! Gündemde Suriye var

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü! Gündemde Suriye var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

TÜRKİYE VE İTALYA ARASINDAKİ İLİŞKİLER...

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret​ hacminin 2024 yılında 32 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın daha da yukarılara çekilebileceğini belirtti. Erdoğan, özellikle savunma sanayii ve enerji gibi stratejik alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğini artırma konusunda Türkiye’nin kararlılığını vurguladı.

'SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALKSIN'

Görüşmede, Suriye’nin yeniden imarı için hızlı bir şekilde harekete geçmenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, İtalya’nın bu konuda öncü bir rol üstlenebileceğine inandığını dile getirdi.