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 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! "Hayırlı ve uğurlu olsun"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlara ilişkin bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Aldığımız kararlar ülkemize, milletimize, kahraman ordumuza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'dan sürpriz kararlar çıktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Gürok'un yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! "Hayırlı ve uğurlu olsun"

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! "Hayırlı ve uğurlu olsun"

ERDOĞAN'DAN YAŞ KARARLARI

Yüksek Askeri Şura sonrası alınan kararlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, YAŞ'ta alınan kararların Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Askerî Şûra Toplantısı’nda aldığımız kararlar ülkemize, milletimize, kahraman ordumuza hayırlı, uğurlu olsun"

https://x.com/RTErdogan/status/1952708668287529436

Son dakika haberinin detayları gelecek...

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