Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! "Hayırlı ve uğurlu olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'dan sürpriz kararlar çıktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Gürok'un yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

ERDOĞAN'DAN YAŞ KARARLARI

Yüksek Askeri Şura sonrası alınan kararlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, YAŞ'ta alınan kararların Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Askerî Şûra Toplantısı’nda aldığımız kararlar ülkemize, milletimize, kahraman ordumuza hayırlı, uğurlu olsun"

https://x.com/RTErdogan/status/1952708668287529436

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