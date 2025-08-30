Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü tüm yurtta büyük coşku ve heyecanla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

"DEVLETİMİZ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel deftere şunları yazdı:

Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamak da sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Ruhun şad olsun.

KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Erdoğan Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni izleyecek.