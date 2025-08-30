30 Ağustos Samsun ücretsiz konserler ve etkinlikler! Zafer Bayramı etkinlik programı

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde her yıl 81 ilde gerçekleştirilen yürüyüşler, anma törenleri ve konserlerle kutlanıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir tarafında etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar tarafından 30 Ağustos'ta Samsun'da ücretsiz konserlerin ve etkinliklerin programı merak ediliyor.

30 AĞUSTOS SAMSUN ÜCRETSİZ KONSERLER 2025?

Samsun Atakum Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz DJ İnanç Seven ve Can Mutlu konseri gerçekleştirilecek. Konser Kurupelit Yatlimanı'nda saat 20.00'de başlayacak.

30 AĞUSTOS SAMSUN ETKİNLİK PROGRAMI

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre etkinlikler saat 09.30'da Onur Anıtı önünde çelenk sunma töreni ile başlayacak. Daha sonrasında saat 10.30'da Fuar Caddesi'nde bayram töreni gerçekleştirilecek.

Akşam saat 20.30'da İstiklal Madalyası İzinde Kurtuluş Yolu Yürüyüşü yapılacak. Yürüyüş Samsun Müzesi'nden başlayacak ve Kurtuluş Yolu'na doğru devam edecek. 21.00'da ise Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Çok Amaçlı Salonunda kabul töreni yapılacak.

https://x.com/samsunbsb/status/1961415293718221177