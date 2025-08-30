Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

30 Ağustos Samsun ücretsiz konserler ve etkinlikler! Zafer Bayramı etkinlik programı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da gerçekleştirilecek olan etkinlikler duyuruldu. Etkinlikler kapsamında ücretsiz konser ve Kurtuluş Yolu yürüyüşü gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından 30 Ağustos Samsun ücretsiz konserler ve etkinliklerin programı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
30 Ağustos Samsun ücretsiz konserler ve etkinlikler! Zafer Bayramı etkinlik programı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 11:12

ülkemizde her yıl 81 ilde gerçekleştirilen yürüyüşler, anma törenleri ve konserlerle kutlanıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir tarafında etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar tarafından 'ta 'da ücretsiz konserlerin ve etkinliklerin programı merak ediliyor.

30 Ağustos Samsun ücretsiz konserler ve etkinlikler! Zafer Bayramı etkinlik programı

30 AĞUSTOS SAMSUN ÜCRETSİZ KONSERLER 2025?

Samsun Atakum Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 30 Ağustos 'nda ücretsiz DJ İnanç Seven ve Can Mutlu konseri gerçekleştirilecek. Kurupelit Yatlimanı'nda saat 20.00'de başlayacak.

30 Ağustos Samsun ücretsiz konserler ve etkinlikler! Zafer Bayramı etkinlik programı

30 AĞUSTOS SAMSUN ETKİNLİK PROGRAMI

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre etkinlikler saat 09.30'da Onur Anıtı önünde çelenk sunma töreni ile başlayacak. Daha sonrasında saat 10.30'da Fuar Caddesi'nde bayram töreni gerçekleştirilecek.

Akşam saat 20.30'da İstiklal Madalyası İzinde Kurtuluş Yolu Yürüyüşü yapılacak. Samsun Müzesi'nden başlayacak ve Kurtuluş Yolu'na doğru devam edecek. 21.00'da ise Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Çok Amaçlı Salonunda kabul töreni yapılacak.

https://x.com/samsunbsb/status/1961415293718221177

ETİKETLER
#zafer bayramı
#30 ağustos
#samsun
#konser
#yürüyüş
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#Etkinlik
#Atakum Belediyesi
#Samsun Büyükşehir Belediyesi
#Onur Anıtı
#Kurtuluş Yolu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.