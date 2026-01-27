Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! Nijerya Lideri Tinubu Ankara’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle karşıladı. Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla 103 süvarinin eşlik ettiği törenin ardından iki lider, kritik anlaşmalar için masa başına oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 19:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! Nijerya Lideri Tinubu Ankara’da

103. YILA ÖZEL 103 SÜVARİ

Tinubu'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 103 süvari karşılayıp, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tinubu'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tinubu'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! Nijerya Lideri Tinubu Ankara’da

ASKERİ TÖREN VE 21 PARE TOP ATIŞI

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tinubu, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Tinubu, merdivenlerde Türk ve Nijerya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! Nijerya Lideri Tinubu Ankara’da

DEVLETİN ZİRVESİ TÖRENDEYDİ

İkili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Tinubu, anlaşmaların imza törenine katılacak, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! Nijerya Lideri Tinubu Ankara’da

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

#Politika
