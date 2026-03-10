Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü! Müzakerelere devam vurgusu: "İran’daki çatışmalar Ukrayna barışını gölgelememeli!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki çatışma sürecinin Ukrayna'daki barış arayışlarını sekteye uğratmaması gerektiğini vurguladı. Karadeniz'deki seyrüsefer emniyeti ve limanların korunması için ateşkesin önemine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin arabuluculuk desteğini yineledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü! Müzakerelere devam vurgusu:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 19:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ve Devlet Başkanı Vladimir , ikili ilişkilerin yanı sıra küresel dengeleri değiştiren gelişmeleri değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesini, 'da tırmanan gerilimin Ukrayna-Rusya savaşı üzerindeki olası etkileri oluşturdu.

"MÜZAKERELER VAKİT KAYBETMEDEN SÜRMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası kamuoyunun dikkatinin İran merkezli çatışmalara kaydığı bir dönemde, Ukrayna’daki durumun ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Erdoğan görüşmede, İran'daki çatışma sürecinin Ukrayna barış arayışlarını yavaşlatmaması ve müzakerelerin kesintisiz devam etmesi gerektiğini ifade etti. Ukrayna’nın yaralarının sarılması, altyapının onarılması ve kalıcı güvenliğin inşasının temininin önem arz ettiğini belirtti.

KARADENİZ'DE "GÜVENLİ LİMAN" VURGUSU

Türkiye'nin 'deki stratejik rolüne atıfta bulunan Erdoğan, bölgedeki enerji altyapılarının ve limanların korunmasının hayati olduğunu söyledi. Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetinin sağlanması amacıyla taraflar arasında tesis edilecek bir ateşkesin, kalıcı barış için bir "güven köprüsü" kurabileceğini belirterek, Türkiye'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran savaşı geriliminde müzakere çağrısı
ETİKETLER
#ukrayna
#erdoğan
#orta doğu
#karadeniz
#Zelenski
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.