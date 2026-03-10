Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü! Müzakerelere devam vurgusu: "İran’daki çatışmalar Ukrayna barışını gölgelememeli!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ikili ilişkilerin yanı sıra küresel dengeleri değiştiren gelişmeleri değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesini, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin Ukrayna-Rusya savaşı üzerindeki olası etkileri oluşturdu.

"MÜZAKERELER VAKİT KAYBETMEDEN SÜRMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası kamuoyunun dikkatinin İran merkezli çatışmalara kaydığı bir dönemde, Ukrayna’daki durumun ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Erdoğan görüşmede, İran'daki çatışma sürecinin Ukrayna barış arayışlarını yavaşlatmaması ve müzakerelerin kesintisiz devam etmesi gerektiğini ifade etti. Ukrayna’nın yaralarının sarılması, altyapının onarılması ve kalıcı güvenliğin inşasının temininin önem arz ettiğini belirtti.

KARADENİZ'DE "GÜVENLİ LİMAN" VURGUSU

Türkiye'nin Karadeniz'deki stratejik rolüne atıfta bulunan Erdoğan, bölgedeki enerji altyapılarının ve limanların korunmasının hayati olduğunu söyledi. Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetinin sağlanması amacıyla taraflar arasında tesis edilecek bir ateşkesin, kalıcı barış için bir "güven köprüsü" kurabileceğini belirterek, Türkiye'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.