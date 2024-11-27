Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Joe Biden'ın ateşkes sözleri soruldu!

27 Kasım 2024 14:10 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:17

AK Parti Grup Toplantısı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye, Gazze’de ateşkes için girişimde bulunacak" sözleri soruldu. Erdoğan, gazetecinin bu sorusuna; "Bunlar dünya siyasetinde olmayacak şeyler değil" ifadeleriyle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK harekete geçti! O diziler için yayın durdurma cezası gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK harekete geçti! O diziler için yayın durdurma cezası gündemde

Ateşkeste Türkiye'nin yeri belli oldu! İsrail ve Lübnan'ın ardından sırada Gazze var

Ateşkeste Türkiye'nin yeri belli oldu! İsrail ve Lübnan'ın ardından sırada Gazze var

İsrail ile Lübnan​ arasında uygulanması planlanan ateşkese dair gece saatlerinde peş peşe açıklamalar geldi. Lübnan'ın ardından İsrail güvenlik kabinesi de ateşkes​ anlaşmasını 10’a karşı 1 oyla kabul etti.

Alınan kararların ardından ateşkes, Türkiye​ saatiyle sabaha karşı 05.00’te yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Joe Biden​ da İsrail ve Lübnan’ın ateşkesi onayladığını açıkladı.

BIDEN: TÜRKİYE, GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAK

60 gün içinde Lübnan ordusunun ülke topraklarında kontrolü sağlayacağını belirten Joe Biden, Türkiye, Mısır ve Katar ile Gazze’de ateşkes için çalışacaklarını söyledi.

ERDOĞAN'A BIDEN'IN SÖZLERİ SORULDU

AK Parti Grup Toplantısı çıkışında bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye, Gazze’de ateşkes için girişimde bulunacak" sözlerini sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin bu sorusuna; "Bunlar dünya siyasetinde olmayacak şeyler değil" ifadeleriyle cevap verdi.

BIDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Hizbullah krizinin ateşkesle çözümü yönünde atılan adımla birlikte, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze’de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak" ifadelerini kullanmıştı.