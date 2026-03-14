SON DAKİKA!
Sağlıkta tarihi adımlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı İftar programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''14 bin 115 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı ise devam ediyor. 9 şehir hastanesi sağlık kampüsü ise ihale, proje ve arsa aşamasında. 379 yeni aile sağlığı merkezini milletimizin istifadesine sunduk'' dedi.

GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 20:55

Cumhurbaşkanı , 14 Mart Tıp Bayramı programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mart’ı bize Tıp Bayramı olarak veren doktorları, talebeleri şükranla anıyorum. Biz de tüm kaynaklarımızı seferber ederek, sağlık çalışanlarının yanında oluyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm kaynaklarımızı seferber ederek sağlık camiamızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Sağlık sistemimiz bugün geçmişe göre hiç olmadığı kadar güçlüdür. Sizlerin emeklerini, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarını yok sayanları biz de ademe mahkum ediyoruz.

11 ŞEHİR HASTANESİ

2002 yılında 379 bin sağlık çalışanımız vardı, yaklaşık 4 kat artışla bu sayı 1 milyona çıktı. Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Toplamda 39 bin 367 yataklı 27 şehir hastanesini hizmete aldık. 14 bin 153 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı ise devam ediyor.

8 bin 350 aile sağlığı merkezi ve 30 bin 386 aile hekimliği birimimizle ülkemizin dört bir yanında vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Daha burada saymaya kalksak inanın saatlerimizi alacak nice hizmet ve yatırımı ülkemize kazandırdık.

Şunun da iyi bilinmesini istiyorum. Buralara kolay gelmedik. Hastanelerin birer harabeyi andıran günlerden geldik. Hasta yakınlarının akılalmaz çileler çektiği günlerden geldik. Buralara yaralıların yollarda can çekiştiği zamanlardan geldik. Yalnızca sağlık sistemini dönüştürmekle, yenilemekle, güçlendirmekle kalmadık; aynı zamanda zihniyet değişimindeki paradigmayı değiştirerek tertemiz bir sayfa açtık.

SAĞLIKTA ŞİDDETE ÖNLEM

Gazze soykırımında çocuklarla kadınlarla birlikte doktor ve hemşirelerin de acımacızsa şehit edildiğini gördük. 1700 sağlık çalışanı İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. İsrail, İran ve Lübnan'da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor. Hükümet olarak dünyada barışı ve huzuru savunurken ülkemizde buna gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayız. Bu cinnet hali karşısında insanları savunan, aklı selimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır.

Okulda ve hastanede şiddete asla tahammülümüz yoktur. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı tedbirlerimizi alıyoruz, alacağız.

