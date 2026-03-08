Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anlamlı 8 Mart mesajı: "Hayatımıza değer katan tüm kadınları hürmetle selamlıyorum"

Menü Kapat
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anlamlı 8 Mart mesajı:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 17:38

Cumhurbaşkanı , tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Gazze'den Suriye'ye, Yemen'den Sudan'a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin, evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının, hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum."

https://x.com/RTErdogan/status/2030365365981556836

