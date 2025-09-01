Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de kritik temaslar! Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da yer aldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu, Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı da sürdüreceğini belirtti.

ERDOĞAN PAŞİNYAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Aliyev'in ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da kabul etti.