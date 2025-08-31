Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Tiencin Konukevi'nde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

https://x.com/tcbestepe/status/1962096800665366697