Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Sistemde bu yok! 

02 Temmuz 2024 21:00 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 21:27

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, dün Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum da katıldı.

Basına kapalı toplantı 2 saat 40 dakika sürdü. Dün Gebze'de 'geçinemiyoruz' mitingi düzenleyen Özgür Özel'in "Buradan hükümete sesleniyoruz. Erken seçim olmaz diyenlere uyarımdır: Geçim olmazsa, seçim olur" sözlerine de cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemde 'erken seçimin' olmadığını vurguladı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE ERKEN SEÇİM YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

14-28 Mayıs'ta yasama ve yürütmede son sözünü söyleyen milletimiz 31 Mart'ta da yerel yönetimlerde kimleri başında görmek istediğini belirtmiştir. Seçimler elbette demokrasinin bayramı, şölen günüdür. Tarihimizde sandıkta tezahür eden iradeyi yok sayanların olduğu da ülkemizin bir gerçeğidir. Kimi zaman sandığın itibarına gölge düşürerek yaptılar, kimi zaman seçmene hürmetsizlik ederek yaptılar.

"BU TARTIŞMA MUHALEFETİN İÇ SAVAŞIDIR"

Son dönemde bu kibirli tavrın, seçmen iradesinin yok sayma aymazlığının yeniden nüksettiğini görmekteyiz. Erken seçim tartışmalarına bu zaviyeden bakılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu tartışmalar muhalefet cephesindeki iç savaşın dışa yansımasından ibarettir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde erken seçim yoktur. Bunun yerinde seçimlerin yenilenmesi kararı alınması vardır. Hiçbir temeli olmayan bu tarz sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır. Biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz.