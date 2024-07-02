Rus haber ajansı duyurdu! Erdoğan ve Putin yarın bir araya gelecek
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 17:13 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak. Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi Suriye olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayki diplomatik trafiği yoğun olacak. Erdoğan ilk olarak Kazakistan’ın başkenti Astana’da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılacak.
SURİYE'Yİ GÖRÜŞECEKLER
Rus haber ajansı Tass'a göre; Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. İki liderin görüşmesinde ana gündemmaddesi Suriye olacak.
9 TEMMUZ'DA ABD YOLCUSU
NATO Liderler Zirvesi için 9 Temmuz'da ABD'ye gidecek olan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek.
Çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla temaslarını sürdüren Erdoğan önümüzdeki günlerde art arda önemli zirvelere katılacak.
Kaynak: tgrthaber.com