Rus haber ajansı duyurdu! Erdoğan ve Putin yarın bir araya gelecek

02 Temmuz 2024 17:13 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halid bin Selman Al-Suud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halid bin Selman Al-Suud ile görüştü

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı yeni bakanlar belli oldu: Resmi Gazete kararları yayımlandı

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı yeni bakanlar belli oldu: Resmi Gazete kararları yayımlandı

Erdoğan'ın 'Sayın Esad' çıkışının ardından Türkiye ve Suriye normalleşmesinde yeni gelişme

Erdoğan'ın 'Sayın Esad' çıkışının ardından Türkiye ve Suriye normalleşmesinde yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayki diplomatik trafiği yoğun olacak. Erdoğan ilk olarak Kazakistan’ın başkenti Astana’da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılacak.

SURİYE'Yİ GÖRÜŞECEKLER

Rus haber ajansı Tass'a göre; Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. İki liderin görüşmesinde ana gündemmaddesi Suriye olacak.

9 TEMMUZ'DA ABD YOLCUSU

NATO Liderler Zirvesi için 9 Temmuz'da ABD'ye gidecek olan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek.

Çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla temaslarını sürdüren Erdoğan önümüzdeki günlerde art arda önemli zirvelere katılacak.