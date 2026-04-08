Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri’ne 'Barış' telefonu: "İki haftalık ateşkes heba edilmemeli!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. İran-ABD hattındaki iki haftalık ateşkesin kalıcı barış için tarihi bir fırsat olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin barışa katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri’ne 'Barış' telefonu:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 21:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri’ne 'Barış' telefonu: "İki haftalık ateşkes heba edilmemeli!"

0:00 52
HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri’ne 'Barış' telefonu: "İki haftalık ateşkes heba edilmemeli!"

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek İran'daki ateşkes ve bölgedeki gelişmeler hakkında konuştu.
Görüşmede İran'da sağlanan iki haftalık ateşkes ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.
Erdoğan, Türkiye'nin barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri'ne Katar'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineledi.
Türkiye'nin bu süreçte Katar'ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran'da sağlanan ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

BARIŞ İÇİN "TARİHİ FIRSAT" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı ve istikrar için önemli bir fırsat yakalandığını, bunun heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin gelecek süreçte de barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Katar'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineledi, Türkiye'nin bu süreçte Katar'ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını dile getirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erdoğan ile Şahbaz Şerif görüştü! Görüşmenin ayrıntıları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü
ETİKETLER
#erdoğan
#ateşkes
#barış
#Bölgesel Gelişmeler
#Katar Emiri
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.