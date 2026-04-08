Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri'ne 'Barış' telefonu: "İki haftalık ateşkes heba edilmemeli!"

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri’ne 'Barış' telefonu: "İki haftalık ateşkes heba edilmemeli!" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek İran'daki ateşkes ve bölgedeki gelişmeler hakkında konuştu. Görüşmede İran'da sağlanan iki haftalık ateşkes ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri'ne Katar'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineledi. Türkiye'nin bu süreçte Katar'ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran'da sağlanan ateşkes ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

BARIŞ İÇİN "TARİHİ FIRSAT" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat yakalandığını, bunun heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin gelecek süreçte de barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Katar'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineledi, Türkiye'nin bu süreçte Katar'ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını dile getirdi.