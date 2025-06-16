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 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İran-İsrail teması! Putin ve Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ve İsrail arasından yaşanan saldırıların ardından başladığı diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Erdoğan, Pezeşkiyan'ın ardından Rusya lideri Vladimir Putin de ile görüştü. Erdoğan, her iki liderle İran-İsrail arasında son yaşananları masaya yatırdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İran-İsrail teması! Putin ve Pezeşkiyan ile görüştü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 14:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde; İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İran-İsrail teması! Putin ve Pezeşkiyan ile görüştü

"NÜKLEER MÜZAKERELERE DÖNÜLMELİ"

Erdoğan görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayıca, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemi vurguladı.

ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya lideri Vladimir Putin ile de telefonda görüştü. Erdoğan, her iki liderle İran-İsrail arasında son yaşananları masaya yatırdı. Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İran-İsrail teması! Putin ve Pezeşkiyan ile görüştü

İSRAİL UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail’in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İran-İsrail teması! Putin ve Pezeşkiyan ile görüştü

İRAN-İSRAİL SAVAŞINDA SON DURUM

İsrail ile İran arasındaki savaş, Ortadoğu'da yeni bir kriz dalgasını beraberinde getirdi. İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününe girdi. İsrail'in gün boyu aralıklarla sürdürdüğü saldırılar gece de devam etti. İran ise yine yüzlerce füzeyle İsrail şehirlerini vurdu. ABD'nin çatışmaya müdahil olabileceği ve İran'ın nükleer karşılık verme ihtimali gibi çeşitli senaryolar gündeme gelirken, savaşın en çok Rusya Devlet Başkanı Putin'in işine yarayacağı yönünde değerlendirmeler de yapılıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

İRAN-İSRAİL SAVAŞINDA SON DURUM NE?
İsrail ile İran arasındaki savaş, Ortadoğu'da yeni bir kriz dalgasını beraberinde getirdi. İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününe girdi. İsrail'in gün boyu aralıklarla sürdürdüğü saldırılar gece de devam etti. İran ise yine yüzlerce füzeyle İsrail şehirlerini vurdu. ABD'nin çatışmaya müdahil olabileceği ve İran'ın nükleer karşılık verme ihtimali gibi çeşitli senaryolar gündeme gelirken, savaşın en çok Rusya Devlet Başkanı Putin'in işine yarayacağı yönünde değerlendirmeler de yapılıyor.
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