Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye diplomasisi: Rutte ve Aliyev ile görüştü

10 Aralık 2024 11:41 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:54

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye diplomasisi sürüyor. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü. İkilinin ana gündem maddesi Suriye'ydi. Erdoğan, daha sonra da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşerek Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO​ Genel Sekreteri Mark Rutte​ ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler mayaya yatırıldı.

Erdoğan, Rutte'ye Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu söyledi.

"SURİYE'NİN İNŞASI İÇİN TÜRKİYE​ ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

Suriye​’nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye’nin inşası için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

İLHAM ALİYEV İLE SURİYE TEMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rutte'nin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Suriye’de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Suriye’de oluşan yeni durumla ilgili memnuniyetini dile getirdi.