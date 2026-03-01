Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mezun olduğu okuldaki ilahiyatlı gençlere anlamlı ziyaret: "Siz alkışlanacak bir süreçtesiniz, burayı iyi değerlendirin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencileri yurtlarında ziyaret eden Erdoğan, İlahiyat Fakültesi eğitimi alan gençlerle sohbet etti. Mezun olduğu okul hakkında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’a, öğrenciler tarafından hediye taktim edildi. Hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından ise program sona erdi.

"SİZ ALKIŞLANACAK BİR SÜREÇTESİNİZ"

Öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında enstitüde alınan eğitimleri önemsediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz alkışlanacak bir süreçtesiniz. Burada devam eden bu talebelik yıllarınızı bir büyüğünüz olarak çok önemsiyorum. Aynı zamanda bir İmam Hatipli olarak önemsiyorum. İmam Hatip tahlilimden sonra İktisat tahsili gördüm. Sizler de burada bu süreci devam ettiriyorsunuz. Buradaki bu hocalarımızın içinden benim de hocam olan Hayrettin Karaman, İmam Hatip’in ilk yılında benim hocamdı. Ahmet Karaman hocam beni de çok severdi, sebebi de yazımın güzel olmasıydı. Yüksek İslam Enstitüsü çok farklı hocalar yetiştirdi. Çok farklı hocalar Yüksek İslam Enstitüsünden geçti. Burayı iyi değerlendirin. Buradan çok güçlenerek yola devam" şeklinde konuştu. Erdoğan, konuşması sonrası bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.