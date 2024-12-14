Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Suriye tepkisi! "Baas rejimi düşünce CHP'nin hayalleri de mi suya düştü?"

14 Aralık 2024 15:56 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 17:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Baas rejiminin yerle bir edildiğinin altını çizen Erdoğan, "Baas rejimi düşünce CHP'nin hayalleri de mi suya düştü?" diyerek muhalefete tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, AK Parti Erzurum​ 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Suriye​'de Baas rejiminin 61 yıllık katliamın ardından tarihe karıştığını söyleyen Erdoğan, Suriye'de kelimenin tam anlamıyla bir halk devriminin gerçekleştiğinin altını çizdi. Esad​ rejimi üzerinden muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Muhalefetin yere göğe sığdıramadığı Baas rejimin karanlık ve çirkin yüzü hapishane kamplarında ortaya çıktı. Baas rejimi düşünce CHP'nin hayalleri de mi suya düştü?" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AK Parti'nin kongrelerinin düğün, şölen ve bayram gibi olduğunu belirten Erdoğan, "Erzurum'un bütün vefakar insanlarına selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Erzurum'un hak ettiği yere gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için size şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"ERZURUM 2025 YILI TURİZM BAŞKENTİ OLARAK SEÇİLDİ"

Erzurum'un aynı şekilde dünyaya tanıtılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi. Tarihiyle, tabiatıyla, Dadaş'ıyla bu güzel şehir bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak. Bu önemli organizasyonun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi söylemiştim. 20 bin kişilik stadyum yapacağız" dedi.

"DENGELİ POLİTİKALAR İLE TÜM SÜREÇLERİ BAŞARIYLA YÖNETTİK"

Küresel sistemin son 70-80 yılın en ciddi krizleriyle karşı karşıya olduğunu aktaran Erdoğan, "Türkiye kargaşanın ortasında istikrar adasıdır. Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramamasına müsaade etmedik. Dengeli politikalar ile tüm süreçleri başarıyla yönettik. Türkiye'yi huzurlu günler bekliyor" ifadelerini kullandı. Muhalefete de konu üzerinden tepki gösteren Erdoğan, Muhalefet dünyada ne olup bittiğini bilmiyor. Sınırlarımız ötesinde olanlar umurlarında değil" dedi.

"TÜRKİYE HEPSİNİN ÜSTESİNDEN GELECEK KABİLİYETİNE SAHİPTİR"

Sorunların, sıkıntıların tamamının gelip geçici olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye hepsinin üstesinden gelecek kabiliyetine sahiptir. Müreffeh, güzel günler bekliyor. Milletçe biraz daha sabredersek her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız" diye konuştu.

"ESAD 1 GECEDE KUYRUĞUNU KISTIRIP KAÇTI"

Baas rejiminin tarihe karıştığını söyleyen Erdoğan, "Esad 1 gecede kuyruğunu kıstırıp kaçtı. Halep'in Hama'nın Humus'un Lazkiye'nin Şam'ın sokaklarında yıllar sonra insanların yüzü gülüyor" ifadelerini kullandı.

CHP'YE SERT SÖZLER

Suriye'deki son gelişmelerin üzerinden muhalefete tepki gösteren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde başını muhalefetin çektiği bir kesim dönemsel sıkıntıları abartarak millete karamsarlık aşılıyor. Milletle aynı sevinci paylaşmak, aynı yolda yürümek yerine rüzgargülü misali yönlerini oraya dönüyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Milletin kazanmasına tahammülleri yok.

Ülkenin kazanmasına tahammülleri yok. AK Parti kaybetsin, AK Parti ve Cumhur İttifakı yıpransın, gerekirse Türkiye batsın diyecek kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. Baas rejimi düşünce CHP'nin hayalleri de mi suya düştü? Milletle aynı yöne bakmak, aynı sevinci paylaşmak, aynı yolda yürümek yerine rüzgargülü misali yel nereden eserse yönlerini oraya dönüyorlar"