Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Romanya ile ticari hedefimiz 15 milyar dolar

21 May 2024 18:25 - Güncelleme : 21 May 2024 18:29

Tünelde feci kaza! Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tünelde feci kaza! Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Romanya'da faaliyet gösteren yaklaşık 19 bin Türk şirketi iki ülke arasındaki dostluğa önemli katkılar sağlıyor. Savunma sanayi ve askeri alandaki işbirliği önemli aşamalardan birini teşkil ediyor. Romanya ile ticari hedefimiz 15 milyar dolar. Romen vatandaşları ülkemize kimlikle seyahat edebilecek."

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