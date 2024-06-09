Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: 'Bu tehlikeye teyakkuz halinde olalım'

09 Haziran 2024 18:01 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 18:23

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası etkinliğinde konuştu.

HER GÜN 20 BİN KİŞİ SİGARADAN ÖLÜYOR

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

''Milyarlarca dolarlık hacmiyle sigara endüstrisinin çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz. Tütün endüstrisi yeni ürünlerle ve kanuni boşluklardan da faydalanarak insanların hayatı pahasına kazancına kazanç eklemektedir. Aslında rakamlar sorunun vardığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor. Dünya genelindeki çocuk nüfusunun yaklaşık yarısı tütün dumanının kirlettiği havayı solumak zorunda kalıyor.

TÜTÜN ÖLDÜRÜYOR, ENDÜSTRİ KAZANIYOR

Sigara dumanı 4 binden fazla toksik ve kanserojen madde içeriyor. Tütün ürünlerinin içindeki toksin ve diğer kanserojen maddeler havaya yayılarak içen kişinin yakınındakiler için kirli bir ortam oluşturmakta. Tütün kullanmadığı halde tütüne maruz kalanların, yani pasif içicilerin durumu daha vahimdir. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl 700 milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor. Şahsımın ilk gençlik yıllarından itibaren sigaraya karşı verdiği mücadeleyi aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Yakın çevremizden başlamak suretiyle tütün kullanan herkesi bu meletin zararlarına karşı açıkça uyardık, varsa sigara paketlerine el koyduk, onlardan bırakacaklarına dair söz aldık.

BU TEHLİKEYE TEYAKKUZ HALİNDE OLALIM

Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle gençlerimizi sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdik. Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar çok önemli adımlar attık. Sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerinde daha görünür ve etkili şekilde yer almasını sağladık. Dumansız hava sahası ve havanı koru kampanyaları ile toplumsal farkındalığı arttırmaya çalıştık. Tütün ürünlerine karşı en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler bizim hükümetlerimizdir. Tavizsiz tavrımız neticesinde ülkemizde sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın, tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı şekilde sürdüreceğiz. Sorumluluk duygusu ile hareket ederek akranlarınıza örnek olduğunuz için her birinizi tebrik ediyorum.''

DENİZLERE EN ÇOK SİGARA ATILIYOR

Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Encümen, programa katılarak şunları söyledi:

"Dünyamızın dörtte üçü sularla kaplı ve denizlerimizde en çok sigara izmariti atığıyla karşılaşıyorum. Denizlere ulaşan 8 milyon ton çöpün yüzde 73'ü sigara izmaritinden oluşuyor. İçinde bulunduğumuz küresel iklim krizinde denizlerimiz, atıklarımız nedeniyle boğuluyor. Aynı zamanda sıfır atık elçisi olarak gerçekleştirdiğimiz kıyı temizliği ve su altı çalışmaları sırasında gözlemlediğimiz pozitif değişimler bana umut veriyor. Nefesimizin sonuna kadar bu mücadeleye devam etmemiz gerekiyor."

DİKKAT ÇEKEN KANUN

İspanya'dan gelen Stella isimli öğrenci, ülkesinde tütün mamullerinin kullanımına ilişkin çıkarılan yasadan bahsetti. İspanya'da, tütün şirketlerinin sigara izmaritlerinin temizlenmesi için aktif sorumluluk almalarını zorunlu kılan çevre düzenlemeleri getirildiğini belirtti. Stella, "Bu düzenlemeler, izmaritlerin toplanmasını ve atık olarak uygun şekilde işlenebilecekleri tesislere taşınmasını da kapsıyor. Hepimiz için sürdürülebilirlik ve sorumluluğu teşvik eden bu tür girişimleri desteklemenin zamanı geldi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşerek kanun metnini isteyeceğini söyledi.

ARTIK ÇİLEK YETİŞTİRİYOR

Programa Batman Sason'da yetiştirdiği çileklerle katılan Emrullah Işık, ailesinin 2007 yılına kadar tütün tarımı ile uğraştığını anlattı. Işık, "Daha sonra devlet desteği ile çilek üretimine başladık. Şu anda ilçemizde yaklaşık 400 çiftçimizin geçim kaynağı çilek tarımıdır. Önceden sadece tütün üretirken şimdi taze çileğin yanı sıra çilek kurusu, çilek reçeli ve çilek pestili de yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerle ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktayız. Bu durumda hem halk sağlığını hem de çevremizi koruduğumuza inanıyoruz. Verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz," dedi.

GEÇMİŞİ DEĞİL GELECEĞİ DEĞİŞTİRELİM

Milli atlet Mizgin Ay, programa katılarak spor hayatına dair deneyimlerini paylaştı: "10 yaşında spora başladım ve antrenmanlarımda çok zorlanıyordum. Bir gün antrenmanda bayıldım ve hastaneye gittik. Sigara dumanı nedeniyle akciğer kapasitem düşmüş. Antrenörüm ailemle konuşarak, 'Mizgin'in yanında kesinlikle sigara içilmesin' dedi. Bu uyarıdan sonra antrenmanlarıma ve derecelerime olumlu yansıdı. İlk yılımda Türkiye şampiyonu oldum ve sonraki yıllarda Türkiye rekorları kırmaya başladım. 45 Türkiye rekoru kırdım. 2017 yılında ise dünya yıldızlar atletizm şampiyonasında 100 metrede Cumhuriyet tarihimizin ilk dünya şampiyonluğunu elde ettim. Şu anda bile küçük yaşta pasif içici olarak sigara dumanının yan etkilerini antrenmanlarımda hissediyorum. Kendi geçmişimi değiştiremem ama gelecek nesiller için tamamen sigarasız bir ortam oluşturmak için elimden geleni yapacağım."