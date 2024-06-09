Gamze Özçelik'in eşinden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken sözler!

09 Haziran 2024 10:22 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 10:22

Gamze Özçelik ve Reshad Strik evlendi! Düğünden ilk kareler ve videoya beğeni yağdı

Gamze Özçelik ve Reshad Strik evlendi! Düğünden ilk kareler ve videoya beğeni yağdı

Oyunculuğu bırakıp hayatını tamamen değiştiren Gamze Özçelik, yeniden dünya evine girdi. Reshad Strik ile evlenen Özçelik'in bu mutlu anını arkadaşları paylaştı.

2008 yılında oyuncu arkadaşı Uğur Pektaş ile evlenen Gamze Özçelik, 2011 yılında anlaşmalı boşandı. Murathan adında oğlu olan Gamze Özçelik, radikal bir kararla yeniden evlendi.

Özçelik, Bosna asıllı Reshad Strik ile yurt dışındaki yardım organizasyonlarına beraber gidiyordu. Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik, TRT Belgesel’de ‘Ailenin Yeni Üyesi’ isimli programla tanınmıştı.

Büyük ses getiren düğün sonrasında Reshad Strik'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında geçmişte söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

'EN İYİ LİDER TAYYİP ERDOĞAN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade eden Strik şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyordum, Türkiye’ye geldim. Çünkü Bosna’ya ciddi anlamda çok yardım ediyor. Bana göre en iyi lider Tayyip Erdoğan. Türkiye örnek olarak en iyi Müslüman ülke ve Elhamdülillah bizde Recep Tayyip Erdoğan var.

Eğer Türkiye istemezse biz Bosna olarak çok istiyoruz. Bütün Müslüman ülkeler Tayyip Erdoğan’ı seviyor. Bir sürü ülkeye gittim ve hepsinde aynı şeyi gördüm, oralarda insanlar ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz’ diyorlar.

Türkiye’nin durumunu da anlıyorum. Domates, patlıcan biraz yüksek fiyatta ama kabul etmemiz lazım ki onlar savaş istiyor. Dünya açıkça söylüyor savaş istiyoruz diye ve Türkiye’yi batırmak istiyorlar.

Türkiye çok güçlü bir ülke ve onlar Müslüman bir ülkenin başarılı olmasını istemiyorlar."